Один человек ранен при стрельбе на Каширском шоссе

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Мужчина получил ранение на территории автомобильной парковки, вблизи жилых домов по Каширскому шоссе в Москве, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

По предварительным данным, между двумя группами мужчин произошел конфликт с применением оружия. На момент написания текста задержаны трое участников конфликта.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)".

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной произошедшего мог послужить бытовой конфликт или конфликт на почве бизнес-интересов.

Собеседник добавил, что госпитализированный мужчина получил ранение дробью в ягодицу и находится в состоянии средней тяжести.