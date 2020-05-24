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Депутат Гусева открестилась от публикаций о перестановках в "Единой России"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Публикации о перестановках в руководстве "Единой России" и досрочных выборах в Госдуму не соответствуют действительности, заявила депутат Госдумы Ирина Гусева.

Она собирается подать заявление в Генеральную прокуратуру в понедельник. "Я хочу, чтобы все в информационном поле понимали: за все надо отвечать. И за это тоже придется ответить", – цитирует Гусеву пресс-служба партии "Единая Россия".

По ее словам, закрытого совещания фракции, на решение которого ссылаются в публикациях, не было. Фракция занимается решением проблемы коронавируса в регионах.

Ранее в ряде СМИ и телеграм-каналах со ссылкой на депутата Гусеву появилась информация о якобы состоявшемся закрытом заседании фракции "Единая Россия", после которого она анонсировала кадровые перестановки в "Единой России".

В частности, речь шла об уходе председателя "Единой России" Дмитрия Медведева на пост спикера Госдумы, досрочных выборах в нижнюю палату и коррекции курса партии.

Единая Россия Ирина Гусева Госдума Дмитрий Медведев

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