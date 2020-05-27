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Переболевшему COVID-19 Джонсону разрешили заниматься спортом в Букингемском дворце

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил разрешение от королевы Елизаветы II заниматься спортом на территории ее официальной резиденции - Букингемского дворца, сообщает в среду британское издание Express.

По его данным, соответствующее разрешение Джонсон, недавно переболевший коронавирусом, получил из-за обеспокоенности, связанной с его здоровьем и безопасностью, ввиду того, что он любит заниматься спортом и устраивать пробежки в общественных местах.

Накануне, 26 мая, британский премьер был замечен у въезда в Букингемский дворец. Он был одет в красную футболку, синие шорты и кроссовки.

Помимо садовой территории, по которой Джонсон может устраивать пробежки, дворцовый комплекс также имеет свой собственный теннисный корт. Отмечается, что нынешний премьер является большим любителем этого вида спорта.

Источник в королевской семье подтвердил изданию получение Джонсоном разрешения на занятия спортом в Букингемском дворце. По его словам, королева ранее "время от времени" предоставляла возможность использовать территорию своей официальной резиденции и предыдущим премьерам страны.

Сама Елизавета II вместе с супругом в настоящее время находятся в Виндзорском замке. По данным британских СМИ, королева ежедневно занимается там верховой ездой.

Джонсон заболел коронавирусом в конце марта. Сначала он лечился дома, но затем СМИ сообщили, что его состояние ухудшилось и политика поместили в палату интенсивной терапии. В середине апреля британского премьера выписали, в конце того же месяца он вернулся к работе.

Хроника 09 января – 27 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Борис Джонсон Елизавета II Букингемский дворец Великобритания Коронавирус

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