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Что случилось этой ночью: суббота, 30 мая

Разрыв отношений США с ВОЗ, штрафы за отказ от обязательной вакцинации, взрыв на испытаниях Starship от SpaceX

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США c ВОЗ. Он подчеркнул, что, хотя США представляли детальный план реформ ВОЗ, в организации отказались пойти навстречу. Также, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР. В частности, Трамп грозит санкциями тем, кто подрывает автономию Гонконга. На пресс-конференции он также подчеркнул, что в возникновении пандемии коронавируса стоит винить власти Китая и Всемирную организацию здравоохранения. В МИД РФ разрыв отношений с ВОЗ назвали ударом по международному сотрудничеству, а в Госдуме сочли решение недальновидным.

- В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации. Они не коснутся граждан, не желающих прививаться по национальному графику, административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения вакцинации в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле.

- В Белоруссии вновь задержан блогер Тихановский, планировавший выдвигаться в президенты. Его задержали в Гродно во время пикета по сбору подписей.

- Прототип межпланетного корабля SpaceX взорвался при испытании двигателя. По имеющимся данным, взрыв произошел через две минуты после тестирования двигателя корабля. О пострадавших при испытании не сообщается.

- Полицейского в США обвинили в убийстве после смертельного задержания чернокожего. Дереку Човину, давившему на шею Джорджу Флойду, предъявили обвинения в непредумышленном убийстве после того, как было собрано достаточно доказательств.

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