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В МИД РФ назвали разрыв США с ВОЗ ударом по сотрудничеству в сфере здравоохранения

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - США, приняв решение прервать все отношения с Всемирной организация здравоохранения, наносят удар по правовым основам сотрудничества в сфере здравоохранения, заявили в пятницу в МИД РФ.

"В тот момент, когда миру необходима консолидация усилий в борьбе с пандемией, Вашингтон наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения", - заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В пятницу президент США объявил о разрыве всех отношений с ВОЗ, так как организация не смогла реализовать необходимые реформы.

МИД США ВОЗ

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