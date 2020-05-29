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В Госдуме сочли решение Трампа о разрыве с ВОЗ недальновидным

Этот шаг может негативно сказаться на деятельности ВОЗ, но найдутся страны, которые компенсируют потерянные доходы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает недальновидным решение президента США Дональда Трампа во время пандемии разрывать отношения с ВОЗ.

"Разрывать отношения с ВОЗ в такой непростой момент в мире - это, конечно, недальновидно и абсолютно неправильно", - заявил Чепа "Интерфаксу" в пятницу.

Парламентарий считает, что решение Трампа о разрыве отношений с ВОЗ может негативно сказаться и на деятельности самой организации, так как США "являются крупным членом, который имеет большие финансовые взносы". "Но я думаю, что найдутся страны, которые будут вести более прагматичную политику и со своей стороны в какой-то мере компенсируют ВОЗ потерянные доходы", - сказал Чепа.

Парламентарий считает, что решение Трампа является также попыткой "переложить ответственность" за внутренние проблемы, в том числе связанные с высоким уровнем заболевания COVID-19. "Я думаю, что США понесут большой политический урон от этого шага", - сказал он.

Госдума США ВОЗ

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