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В Портленде ввели режим ЧП из-за массовых беспорядков

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Мэр Портленда - крупнейшего города штата Орегон - Тед Уилер объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с масштабными беспорядками, охватившими США после гибели в минувший понедельник в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

"Я официально ввожу режим чрезвычайного положения. Комендантский час вступает в силу немедленно до 6:00 утра сегодня (16:00 по Москве). Он возобновится с 20:00 субботы вечера (6:00 воскресенья по Москве) и до 6:00 утра воскресенья", - написал он в твиттере.

Беспорядки начались после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

В миреВласти Миннесоты признали, что им не хватает силовиков для сдерживания протестующихЧитать подробнее

Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки, продолжавшиеся четыре ночи подряд в Миннеаполисе: протестующие устраивали поджоги и грабили магазины. Волнения перекинулись на другие города США, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Детройт.

По последним данным, в Хьюстоне (штат Техас) задержали 200 человек, а четыре полицейских получили легкие ранения. В Миннеаполисе по полицейским открыл огонь неизвестный - стрелка сейчас ищут.

Также сообщалось, что сотрудник Федеральной службы охраны США - подразделения Министерства внутренней безопасности - погиб в перестрелке в Окленде (штат Калифорния).

Протесты в Миннеаполисе

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Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией Протесты начались после распространения в интернете видео, на котором один из офицеров полиции коленом пережимает горло 48-летнему афроамериканцу Джорджу Флойду, который лежит на земле в наручникахБеспорядки стали усиливаться после того, как требования справедливости закончились нападением на полицейский участокПротестующие в районе Сент-Пол, где митинги сопровождались грабежами и вандализмом. Некоторые пытались остановить движение на главной магистрали города.  Губернатор Тим Уолз привлек Национальную гвардию, чтобы помочь местным чиновникам восстановить контроль над городом Протестующие уверены, что беспорядки, бушующие в городе, являются естественным ответом на смерть ФлойдаНесколько зданий неподалеку от места убийства Флойда сгорели Активисты, указывая на здание муниципалитета, восклицали: "Если убийство записано на видео, почему убийцы не находятся в тюрьме сейчас?"Десятки людей пытались разграбить магазин сети супермаркетов Target, после чего руководство сети закрыло несколько десятков точек в городеВласти Миннеаполиса закрыли почти все линии метро и остановили все автобусные маршруты из соображений безопасностиБрат Джорджа Филониз Флойд заявил о надежде на то, что причастные к гибели полицейские получат максимальное наказание, предусмотренное законодательством США - смертную казньГлава полиции призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что правосудия и справедливости такими методами не добиться.
Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией
США Орегон Портленд

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