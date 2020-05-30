В Портленде ввели режим ЧП из-за массовых беспорядков

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Мэр Портленда - крупнейшего города штата Орегон - Тед Уилер объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с масштабными беспорядками, охватившими США после гибели в минувший понедельник в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

"Я официально ввожу режим чрезвычайного положения. Комендантский час вступает в силу немедленно до 6:00 утра сегодня (16:00 по Москве). Он возобновится с 20:00 субботы вечера (6:00 воскресенья по Москве) и до 6:00 утра воскресенья", - написал он в твиттере.

Robbing a Louis Vuitton store in Portland Oregon SCREAMS justice for George Floyd.pic.twitter.com/dRf8yEVyMV — Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) May 30, 2020

Беспорядки начались после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки, продолжавшиеся четыре ночи подряд в Миннеаполисе: протестующие устраивали поджоги и грабили магазины. Волнения перекинулись на другие города США, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Детройт.

По последним данным, в Хьюстоне (штат Техас) задержали 200 человек, а четыре полицейских получили легкие ранения. В Миннеаполисе по полицейским открыл огонь неизвестный - стрелка сейчас ищут.

Также сообщалось, что сотрудник Федеральной службы охраны США - подразделения Министерства внутренней безопасности - погиб в перестрелке в Окленде (штат Калифорния).