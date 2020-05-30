Власти Миннесоты признали, что им не хватает силовиков для сдерживания протестующих

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор штата Миннесота Тимоти Уолз признал, что даже с учетом привлеченных к охране порядка 500 сотрудников Национальной гвардии сил для обеспечения безопасности в Миннеаполисе недостаточно, сообщает агентство Associated press (AP).

Он отметил, что спешно мобилизует еще более 1 тыс. служащих Национальной гвардии, чтобы в итоге довести число задействованных гвардейцев до 1,7 тыс. В то же время он признал, что и этих сил может не хватить, и Миннеаполис, вероятно, ждет еще одна тяжелая ночь.

AP отмечает, что в ночь на субботу тысячи людей, вышедших на улицы города, проигнорировали комендантский час, но не все акции протеста сопровождались погромами и беспорядками. Так, в пятницу вечером в центре города после наступления комендантского часа тысячи демонстрантов окружили один полицейский участок и лишь выкрикивали лозунги и рисовали граффити на зданиях.

Ранее AP также сообщало, что несколько подразделений военной полиции США приведены в состояние повышенной готовности для развертывания Миннеаполисе.

Беспорядки в Миннеаполисе начались после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии мужчина скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки, продолжавшиеся четыре ночи подряд в городе: протестующие устраивали поджоги и грабили магазины. Волнения перекинулись на другие города США.