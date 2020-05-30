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Власти Миннесоты признали, что им не хватает силовиков для сдерживания протестующих

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор штата Миннесота Тимоти Уолз признал, что даже с учетом привлеченных к охране порядка 500 сотрудников Национальной гвардии сил для обеспечения безопасности в Миннеаполисе недостаточно, сообщает агентство Associated press (AP).

Он отметил, что спешно мобилизует еще более 1 тыс. служащих Национальной гвардии, чтобы в итоге довести число задействованных гвардейцев до 1,7 тыс. В то же время он признал, что и этих сил может не хватить, и Миннеаполис, вероятно, ждет еще одна тяжелая ночь.

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AP отмечает, что в ночь на субботу тысячи людей, вышедших на улицы города, проигнорировали комендантский час, но не все акции протеста сопровождались погромами и беспорядками. Так, в пятницу вечером в центре города после наступления комендантского часа тысячи демонстрантов окружили один полицейский участок и лишь выкрикивали лозунги и рисовали граффити на зданиях.

Ранее AP также сообщало, что несколько подразделений военной полиции США приведены в состояние повышенной готовности для развертывания Миннеаполисе.

Беспорядки в Миннеаполисе начались после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии мужчина скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки, продолжавшиеся четыре ночи подряд в городе: протестующие устраивали поджоги и грабили магазины. Волнения перекинулись на другие города США.

Протесты в Миннеаполисе

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Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией Протесты начались после распространения в интернете видео, на котором один из офицеров полиции коленом пережимает горло 48-летнему афроамериканцу Джорджу Флойду, который лежит на земле в наручникахБеспорядки стали усиливаться после того, как требования справедливости закончились нападением на полицейский участокПротестующие в районе Сент-Пол, где митинги сопровождались грабежами и вандализмом. Некоторые пытались остановить движение на главной магистрали города.  Губернатор Тим Уолз привлек Национальную гвардию, чтобы помочь местным чиновникам восстановить контроль над городом Протестующие уверены, что беспорядки, бушующие в городе, являются естественным ответом на смерть ФлойдаНесколько зданий неподалеку от места убийства Флойда сгорели Активисты, указывая на здание муниципалитета, восклицали: "Если убийство записано на видео, почему убийцы не находятся в тюрьме сейчас?"Десятки людей пытались разграбить магазин сети супермаркетов Target, после чего руководство сети закрыло несколько десятков точек в городеВласти Миннеаполиса закрыли почти все линии метро и остановили все автобусные маршруты из соображений безопасностиБрат Джорджа Филониз Флойд заявил о надежде на то, что причастные к гибели полицейские получат максимальное наказание, предусмотренное законодательством США - смертную казньГлава полиции призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что правосудия и справедливости такими методами не добиться.
Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией
США Миннеаполис Миннесота

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