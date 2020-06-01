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Трамп призвал губернаторов к более жестким мерам против участников беспорядков

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов американских штатов принять решительные меры в отношении участникам беспорядков по всей стране, пишет в понедельник The Hill со ссылкой на ряд источников.

По данным одного из источников, Трамп в ходе аудиоконференции сказал губернаторам "взять верх" и "вернуть свои улицы под контроль". Президент США заявил, что пока недоволен действиями губернаторов, и назвал принимаемые меры против беспорядков слишком слабыми.

Сообщается, что во время звонка Трамп призвал губернаторов начать активнее арестовывать нарушителей правопорядка. "Вы должны начать отправлять их в тюрьму на 10 лет, и вот тогда проблема будет решена", - приводит американского лидера CBS News.

Протесты в Вашингтоне проходят наравне с выступлениями по всей стране, они начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии мужчина умер в реанимации, а видео его задержания попало в интернет и вызвало там бурную реакцию.

Трамп неоднократно отмечал, что прекрасно понимает тех, кто вышел на мирные акции протеста, но при этом он заверил, что будет жестко бороться против зачинщиков беспорядков.

Протесты у Белого дома в США

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США Дональд Трамп

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