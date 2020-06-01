В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков

Служащие специального отряда перед Белым домом Фото: Reuters

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила в понедельник о введении в американской столице комендантского часа, сообщает CNN.

Комендантский час начнет действовать в 19:00 по местному времени в понедельник и будет соблюдаться два дня.

Возможность ввести комендантский час рассматривает также и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. "Мы должны изучить эту возможность", - заявил он в понедельник журналистам, отметив, что вместе с губернатором штата Нью-Йорк обсудит этот вариант в ближайшие часы.

Уже 40 городов в США ввели комендантский час в ответ на протесты по всей стране в эти выходные.

Беспорядки по всей стране были спровоцированы смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии он скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в столкновения с полицией, грабежи и погромы.