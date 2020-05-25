Лукашенко пообещал сформировать новое правительство до выборов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые состоятся 9 августа этого года.

Видеофрагмент выступления белорусского президента на совещании распространил телеграм-канал Пул Первого.

Лукашенко напомнил, что "мы всегда после регистрации действующего президента в кандидаты в президенты объявляли новый состав правительства до выборов".

По его словам, такой прием используется для повышения доверия избирателей: "А то, что? Выборы прошли, люди за тебя проголосовали... А ты не то родственников, не то любимых, не то родных и прочих в это правительство тянешь".

Нынешний состав правительства действует с 18 августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса после того, как Лукашенко отправил в отставку кабинет Андрея Кобякова под предлогом бесхозяйственности при реализации мероприятий по развитию Оршанского района.