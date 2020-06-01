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В Кремле отметили недостаток информации по предложению Трампа о новом формате G7

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Для оценки предложения президента США Дональда Трампа переформатировать G7 необходимо больше информации по повестке встречи, составу участников и возможному статусу России, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы пока не знаем деталей этого предложения, не знаем, является ли оно официальным", - сказал Песков, напомнив, что речь идет о приглашении на G7 России и других стран.

По словам пресс-секретаря, президент РФ Владимир Путин "является сторонником диалога во всех направлениях, но в данном случае, чтобы реагировать на такие инициативы, нужно получить больше информации, которой мы пока, к сожалению, не располагаем".

Вместе с тем он отметил, что для обсуждения глобальных международных проблем существует такой формат, как G20.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что считает формат G7 неэффективным. В связи с этим он решил пригласить на саммит Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Дмитрий Песков Дональд Трамп

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