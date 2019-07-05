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Двум россиянам, задержанным в Ливии, предъявлено обвинение

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Ливии предъявила обвинение о вмешательстве в выборы двум сотрудникам российского Фонда защиты национальных ценностей, сообщил в пятницу "Интерфаксу" глава фонда Александр Малькевич.

Обвинения предъявлены также трем представителям Ливии, которые работали в качестве обслуживающего персонажа. По словам Малькевича, это случилось в пятницу вечером. Предположительно, обвинения стали "ответной реакцией" на сообщения в российских и зарубежных СМИ. "Прочитав в западных СМИ и потом заглянув в российский мониторинг и увидев, что в России тоже пишут "вмешательство в выборы", ливийские силовики и записали все это в обвинительное заключение. При этом выборов там нет и не предвидится", - отметил Малькевич.

Глава Фонда защиты национальных ценностей осудил погоню СМИ за хайпом, которая усугубила положение граждан России незадолго до их возвращения на родину.

"Мы обращаемся к участникам процесса примирения в Ливии: исследование общественного мнения - это не преступление, это нормальная работа в цивилизованном обществе. Мы просим представителей МИД РФ и ООН принять все меры по освобождению сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, задержанных в Ливии", - добавил Малькевич.

Первым о попытке россиян повлиять на выборы сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на некие документы.

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