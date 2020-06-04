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Aston Martin решил сократить пятую часть персонала

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda Global Holdings планирует сократить до 500 рабочих мест в рамках реструктуризации бизнеса, чтобы снизить расходы и вернуться к прибыли. По данным FactSet, в компании работает около 2450 человек.

Экономический кризис

По подсчетам Aston Martin, реорганизация позволит компании снизить текущие расходы примерно на 10 млн фунтов стерлингов ($12,5 млн) в год, прямые производственные расходы - на 8 млн фунтов, капзатраты - на 10 млн фунтов.

Компания также объявила, что по-прежнему планирует начать поставки первого в своем модельном ряду внедорожника DBX этим летом, отметив высокий уровень спроса на него.

На прошлой неделе новым гендиректором Aston Martin стал Тобиас Морс, ранее возглавлявший AMG, подразделение Mercedes-Benz по выпуску спортивных автомобилей.

Котировки акций Aston Martin в ходе торгов в четверг снижаются на 2,9%. капитализация автопроизводителя за три месяца упала на 30%, а за последний год - на 80%.

Aston Martin был основан в 1913 году. В 1994-2007 годах компания принадлежала Ford Motor Co., в настоящее время компанией владеет консорциум инвесторов, среди которых кувейтские инвесткомпании, а также итальянская InvestIndustrial.

Aston Martin получила известность в том числе благодаря участию ее автомобилей в фильмах о спецагенте Джеймсе Бонде.

Хроника 27 января – 04 июня 2020 годаЭкономический кризис
Aston Martin Великобритания Тобиас Морс Ford

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