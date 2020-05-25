Aston Martin сменит гендиректора

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор британского производителя спортивных автомобилей Aston Martin Энди Палмер покинет свой пост в рамках реорганизации компании, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. По их данным, об этом будет объявлено 26 мая.

Компанию возглавит Тобиас Морс, ныне руководитель подразделения Mercedes-Benz по выпуску спортивных автомобилей - AMG.

Палмер сказал FT, что ничего не знает о готовящемся объявлении. В пресс-службе компании подтвердили возможность смены руководства.

Палмер пришел в Aston Martin в 2014 году из Nissan, когда компания была на грани банкротства. В 2018 году она провела IPO, однако с этого момента стоимость ее акций рухнула более чем на 90% на фоне слабых продаж ее автомобилей при общем снижении спроса на товары класса "люкс".

В первом квартале 2020 года Aston Martin зафиксировала доналоговый убыток в связи с 60%-ным падением выручки, а также отозвала прогноз на 2020 год из-за пандемии коронавируса.

Акции компании теряют в цене 4,2% на торгах в Лондоне в понедельник.

Aston Martin была основана в 1913 году. Компания получила известность в том числе благодаря участию ее автомобилей в фильмах о спецагенте Джеймсе Бонде.