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Погибший от действий полиции афроамериканец Флойд был заражен COVID-19

Погибший от действий полиции афроамериканец Флойд был заражен COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Вскрытие тела афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося вследствие чрезмерно жестких действий полицейского, показало наличие у него вируса COVID-19, говорится в отчете управления судмедэксперта округа Хеннепин (штат Миннесота), выдержки из которого приводит американская пресса.

В заключении подтверждается, что причиной смерти стало не заражение, а проблемы с сердцем - оно не выдержало, когда при задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации. Позднее его смерть была признана убийством.

В США после гибели в Миннеаполисе Флойда проходят массовые выступления. В ряде городов эти протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка.

С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.

Протесты у Белого дома в США

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Хроника 09 января – 04 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Джордж Флойд США Коронавирус Миннеаполис

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