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В Австралии на фоне событий в США организовали акции по защите прав человека

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - До 3 тыс. человек собрались в Сиднее на акцию в защиту прав человека под влиянием демонстраций, которые ранее охватили США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, передает в субботу телеканал CNN.

Демонстрацию в Сиднее ранее пытались запретить по причине потенциальной опасности с точки зрения эпидемиологии из-за коронавируса, однако в итоге суд отменил запрет на мероприятие. Также, по данным телеканала, аналогичные акции были организованы в Мельбурне, Брисбене и Аделаиде.

"Эти протесты здесь сегодня вдохновлены тем, что происходит в США. Люди взвинчены этим и очень поддерживают такое, и у нас (в Австралии - ИФ) есть собственные проблемы", - объяснил местный журналист CNN.

В частности, демонстрации в Австралии организовывали группы по защите прав коренного австралийского населения.

CNN отмечает, что хотя на него приходится всего 2,4% от 25-миллионного населения Австралии, однако более четверти заключенных в стране относятся к коренным австралийцам. При этом, согласно подсчетам правозащитников, с 1980 по 2011 годы в заключении умерли 449 представителей этой категории населения - 24% от общего количества смертей в австралийских исправительных учреждениях за этот период времени.

Как сообщалось, в США после гибели в Миннеаполисе по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда начались массовые выступления. В ряде городов протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы вводили комендантский час, к противодействию демонстрантам были привлечены подразделения Национальной гвардии.

Протесты в Миннеаполисе

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Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией Протесты начались после распространения в интернете видео, на котором один из офицеров полиции коленом пережимает горло 46-летнему афроамериканцу Джорджу Флойду, который лежит на земле в наручникахБеспорядки стали усиливаться после того, как требования справедливости закончились нападением на полицейский участокПротестующие в районе Сент-Пол, где митинги сопровождались грабежами и вандализмом. Некоторые пытались остановить движение на главной магистрали города.  Губернатор Тим Уолз привлек Национальную гвардию, чтобы помочь местным чиновникам восстановить контроль над городом Протестующие уверены, что беспорядки, бушующие в городе, являются естественным ответом на смерть ФлойдаНесколько зданий неподалеку от места убийства Флойда сгорели Активисты, указывая на здание муниципалитета, восклицали: "Если убийство записано на видео, почему убийцы не находятся в тюрьме сейчас?"Десятки людей пытались разграбить магазин сети супермаркетов Target, после чего руководство сети закрыло несколько десятков точек в городеВласти Миннеаполиса закрыли почти все линии метро и остановили все автобусные маршруты из соображений безопасностиБрат Джорджа Филониз Флойд заявил о надежде на то, что причастные к гибели полицейские получат максимальное наказание, предусмотренное законодательством США - смертную казньГлава полиции призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что правосудия и справедливости такими методами не добиться.
Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией
Австралия США Миннеаполис Джордж Флойд

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