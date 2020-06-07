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В Нью-Йорке досрочно отменили комендантский час

В Нью-Йорке досрочно отменили комендантский час
Акция протеста в Нью-Йорке после смерти Джорджа Флойда
Фото: Reuters

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в своем твиттере о немедленной отмене комендантского часа в городе.

Минувшей ночью протестные акции в Нью-Йорке прошли спокойно, в связи с этим де Блазио отметил, что горожане проявили себя с хорошей стороны.

Как сообщал телеканал CNN, активистам в субботу разрешили оставаться на улице после наступления комендантского часа. В какой-то момент к мирному шествию присоединился офицер полиции. Он поблагодарил участников акции за готовность к сотрудничеству, и один из них выбежал из толпы, чтобы пожать полицейскому руку.

Комендантский час был введен в Нью-Йорке в минувший понедельник на фоне погромов после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Режим действовал сначала с 11 вечера до 5 утра, а затем был перенесен на промежуток с 8 вечера до 5 утра. По первоначальному плану срок действия режима истекал утром 8 июня.

В понедельник в Нью-Йорке стартует первая фаза снятия ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19 (1 920 061 человек).

Смерть Флойда спровоцировала волну акций протеста, беспорядков и грабежей по всей стране. Против расизма выступили активисты и в других странах, включая Великобританию, Германию и Францию.

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