Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37Заразились
на 07.06В России 467 673+8 984В мире 6 891 213+157 125

Трамп отдал приказ о выводе национальной гвардии из Вашингтона

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился вывести из столицы подразделения национальной гвардии, которые были задействованы для наведения порядка в городе в ходе массовых акций протеста в связи с гибелью по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

"Я только что отдал приказ нашей национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия, поскольку теперь все находится под полным контролем", - написал он в своем твиттере в воскресенье.

Трамп отметил, что бойцы нацгвардии "отправляются домой, но при необходимости могут быстро вернуться".

По его словам, "вчера вечером протестующих было гораздо меньше, чем ожидалось!".

Одновременно в связи с нормализацией ситуации мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об отмене комендантского часа в городе на день раньше, чем планировалось.

Как сообщалось, губернаторы 33 американских штатов и округа Колумбия задействовали в общей сложности 41,5 тыс. резервистов национальной гвардии для оказания помощи местным правоохранительным органам в связи с массовыми волнениями, связанным с гибелью Флойда.

В целом ряде американских городов, в том числе в Вашингтоне, протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка.

Протесты в Миннеаполисе

12
Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией Протесты начались после распространения в интернете видео, на котором один из офицеров полиции коленом пережимает горло 46-летнему афроамериканцу Джорджу Флойду, который лежит на земле в наручникахБеспорядки стали усиливаться после того, как требования справедливости закончились нападением на полицейский участокПротестующие в районе Сент-Пол, где митинги сопровождались грабежами и вандализмом. Некоторые пытались остановить движение на главной магистрали города.  Губернатор Тим Уолз привлек Национальную гвардию, чтобы помочь местным чиновникам восстановить контроль над городом Протестующие уверены, что беспорядки, бушующие в городе, являются естественным ответом на смерть ФлойдаНесколько зданий неподалеку от места убийства Флойда сгорели Активисты, указывая на здание муниципалитета, восклицали: "Если убийство записано на видео, почему убийцы не находятся в тюрьме сейчас?"Десятки людей пытались разграбить магазин сети супермаркетов Target, после чего руководство сети закрыло несколько десятков точек в городеВласти Миннеаполиса закрыли почти все линии метро и остановили все автобусные маршруты из соображений безопасностиБрат Джорджа Филониз Флойд заявил о надежде на то, что причастные к гибели полицейские получат максимальное наказание, предусмотренное законодательством США - смертную казньГлава полиции призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что правосудия и справедливости такими методами не добиться.
Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией
США Вашингтон Дональд Трамп Джордж Флойд

Новости по теме

Новости
Волна беспорядков в США

В Нью-Йорке досрочно отменили комендантский час

В Нью-Йорке досрочно отменили комендантский час

Самолет ВМС США провел новую разведку вблизи российских баз в Сирии

Бразилия перестала публиковать данные по общему числу случаев COVID-19

В Европе задержали десятки человек после акций протеста против расизма

В Европе задержали десятки человек после акций протеста против расизма
Отравление Сергея Скрипаля

The Sunday Times сообщила о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Глава правительства национального согласия Ливии Саррадж прилетит в Москву

Американский сенатор обвинил Китай в саботаже создания вакцины от COVID-19 на Западе

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 июня

Число протестующих в Вашингтоне не оправдало ожиданий Трампа

Число протестующих в Вашингтоне не оправдало ожиданий Трампа

Мэр округа Колумбия присоединилась к многотысячным протестам в Вашингтоне

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');