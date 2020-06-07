Трамп отдал приказ о выводе национальной гвардии из Вашингтона

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился вывести из столицы подразделения национальной гвардии, которые были задействованы для наведения порядка в городе в ходе массовых акций протеста в связи с гибелью по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

"Я только что отдал приказ нашей национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия, поскольку теперь все находится под полным контролем", - написал он в своем твиттере в воскресенье.

Трамп отметил, что бойцы нацгвардии "отправляются домой, но при необходимости могут быстро вернуться".

По его словам, "вчера вечером протестующих было гораздо меньше, чем ожидалось!".

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

Одновременно в связи с нормализацией ситуации мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об отмене комендантского часа в городе на день раньше, чем планировалось.

Как сообщалось, губернаторы 33 американских штатов и округа Колумбия задействовали в общей сложности 41,5 тыс. резервистов национальной гвардии для оказания помощи местным правоохранительным органам в связи с массовыми волнениями, связанным с гибелью Флойда.

В целом ряде американских городов, в том числе в Вашингтоне, протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка.