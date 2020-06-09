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Боевики потеряли более 30 человек с Сирии под Идлибом

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Попытку захвата населенного пункта Танджара в южной части Идлибской зоны деэскалации предприняли в понедельник боевики террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

"Боевики прорвали оборону и вклинились в боевые порядки Сирийской арабской армии на 600 метров. Ответным огнем авиации и артиллерии атака была отбита. Правительственные войска восстановили позиции по переднему краю обороны", - сообщил Щербицкий на брифинге в понедельник.

По его словам, "террористы потеряли более 30 человек убитыми и ранеными". "Уничтожено три пикапа с крупнокалиберными пулеметами", - сказал контр-адмирал.

Щербицкий также сообщил, что со стороны позиций "Джабхат ан-Нусра" зафиксировано два обстрела населенного пункта Руайха, один обстрел населённого пункта Кафер-Мус в провинции Идлиб, и по одному обстрелу населённого пункта Бала и Урум-Эс-Сугра в провинции Алеппо.

Сирия Идлиб

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