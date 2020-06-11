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В американских городах начали осквернять памятники Христофору Колумбу

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В нескольких американских городах участники антирасистских демонстраций осквернили или снесли памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, сообщают американские СМИ

Так, по данным Voice of America, протестующие в городе Ричмонде в штате Вирджиния попытались поджечь монумент, установленный в парке Byrd, затем обхватили его при помощи веревок и сбросили его с пьедестала. Они заявили, что Колумб является лицом геноцида, и в конце концов утопили монумент в озере.

Полиции в тот момент в парке не было, наблюдение за демонстрантами велось с полицейского вертолета.

В Бостоне в Массачусетсе, по данным канала 7News Boston, протестующие обезглавили монумент Колумбу.

Еще одну статую Колумбу снесли в городе Сент-Пол в Миннесоте. Это соседний город с Миннеаполисом, где после задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд.

Во всем мире на фоне протестов антифашистов вандалы оскверняют памятники и другим историческим деятелям, которых обвиняют в расизме или причастности к работорговле.

Ранее от действий вандалов пострадал памятник Уинстону Черчиллю в Лондоне. Вандалы испортили его краской, обвинив Черчилля в расизме. Также в Лондоне демонтировали памятник торговцу и рабовладельцу 18 века Роберту Миллигану, а в Бристоле - Эдварду Кольстону, который был членом парламента и филантропом, но и также причастен к работорговле.

В Бельгии в ходе демонстраций демонтировали памятник королю Леопольду II. Статую короля, отличавшегося жестким стилем управления колониями, вандалы несколько дней назад залили краской в ходе протестов против расизма. Монумент стоял в городском парке, но пока неясно, когда именно он вернется на свое место.

Смерть после задержания

Смерть Джорджа Флойда, давшая старт протестам против расизма и неравенства в США и в Европе, произошла в конце мая в Миннеаполисе. Флойда, которого до этого неоднократно задерживала полиция за кражи, грабежи и сбыт наркотических веществ, поймали на попытке обналичить фальшивый чек, а при попытке задержания он оказал сопротивление полиции. Тогда полицейский повалил его на землю и поставил ему на грудь колено. Флойд пожаловался на то, что почувствовал себя плохо и просил его отпустить. Позднее он скончался.

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Как показала судебно-медицинская экспертиза, в его крови и моче нашли следы нескольких наркотических веществ, он также на момент задержания либо переболел, либо был заражен COVID-19, но скончался он не из-за этого. Причина его смерти - остановка сердца. Также Флойд страдал заболеваниями гипертонического характера.

По итогам первоначальной аутопсии на его теле не выявили следов асфиксии или удушения. Однако позднее официальная судебно-медицинская экспертиза в округе Хеннепин (штат Миннесота) признала, что смерть Флойда была убийством.

Также семья Флойда провела собственное вскрытие, и оно показало, что он умер от асфиксии из-за сдавливания шеи.

Офицер полиции Дерек Шовен, который задерживал Флойда, был уволен и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени.

Хроника 28 мая – 11 июня 2020 годаВолна беспорядков в США
США Христофор Колумб

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