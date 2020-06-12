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Правозащитники Армении потребовали от властей снять запрет на проведение акций

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Правозащитники обратились к властям Армении с требованием отменить запрет на проведение мирных акций и собраний.

"Правительство Армении в очередной раз продлило режим ЧП в связи с коронавирусом. Сохраняется также запрет на проведение мирных акций и собраний. Это антиконституционное и антидемократическое решение, что неприемлемо", - заявил в пятницу журналистам правозащитник, бывший замминистра юстиции Рубен Меликян.

Он и несколько правозащитников, в том числе первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян, собрались у здания парламента Армении, требуя от депутатов внести корректировки в решение правительства о режиме ЧП и гарантировать право граждан на проведение акций и собраний.

Ранее в пятницу экс-директор Службы национальной безопасности Армении, председатель партии "Родина" написал в твиттере, что "истинная цель продления режима ЧП - отсрочить уход действующей власти".

В миреПравительство Армении продлило режим ЧП по коронавирусу до 13 июляЧитать подробнее

Как сообщалось, правительство Армении на внеочередном заседании в пятницу продлило на месяц, с 13 июня до 13 июля, режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. В решении правительства отмечалось, что причины, по которым в Армении ранее объявлялся режим ЧП, не устранены.

Правительственное решение будет поставлено на обсуждение созываемого в пятницу специального заседания парламента, после чего решение вступит в силу без голосования.

Армения Коронавирус

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