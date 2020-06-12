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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54Заразились
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В Китае за сутки зафиксированы восемь новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлен один бессимптомный больной, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Шесть новых активных случаев и бессимптомный "импортированы", один больной в активной форме обнаружен внутри страны – в Пекине. Смертельных исходов за сутки нет.

За предыдущие сутки были зафиксированы 15 новых случая заражения коронавирусом: 11 активных и четыре бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 064 активных случая заражения, из них 1 803 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны новых случаев заболевания не зафиксировано. С начала эпидемии выявлено 1 595 больных коронавирусом: в Гонконге – 1 107 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао – 45, на Тайване – 443 (семь случаев смерти).

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