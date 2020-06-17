Что случилось этой ночью: среда, 17 июня

Столкновения индийских и китайских военных, приостановление некоторых операций в Белгазпромбанке, совет Кадырова Габунию

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- 20 индийских военных погибли из-за столкновения с китайскими войсками. Газета отмечает, что сейчас обе стороны отвели силы от района инцидента. Индийская сторона полагает, что китайские военные тоже понесли потери, однако официальных данных об этом пока не поступало.

- Белгазпромбанк приостановил операции с валютой для физлиц. Как говорится в сообщении на сайте банка, с 23:00 16 июня временно приостанавливаются выполнение таких операций, как снятие наличной иностранной валюты на территории Белоруссии с использованием банковской платежной карточки ОАО "Белгазпромбанк", эмитированной к текущему счету в белорусских рублях в банкоматах и отделениях и кассах, как Белгазпромбанка, так и других банков.

- Кадыров посоветовал журналисту Габунии извиниться за оскорбления руководства РФ. При этом глава Чечни опроверг информацию о том, что покушение на журналиста готовилось по его поручению.

- В Израиле выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки. За последние сутки в Израиле выявили 258 новых случаев заболевания, больше всего в Тель-Авиве, который считается сейчас эпицентром новых заражений.

- Туристы смогут заселяться в российские санатории только при наличии трех справок. Первая - курортная карта с выпиской из истории болезни и направлением врача, вторая - об отсутствии коронавируса, полученная за 72 часа до выезда к месту отдыха, третья - о санэпидокружении, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

- Сотни рейсов в аэропортах Пекина отменили на фоне ситуации с COVID-19. В частности, рейсы отменены в аэропортах Дасин и Шоуду. Лица, которые собираются уехать из Пекина, должны иметь при себе медицинскую справку об отсутствии у них COVID-19.