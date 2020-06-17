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Туристы смогут заселяться в российские санатории только при наличии трех справок

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Санатории имеют право принимать постояльцев только в том случае, если у тех имеются три определенные Роспотребнадзором справки, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Сейчас наибольшее преимущество у тех, кто как раз планировал отдых в санатории. Но санаторий имеет право принять туриста только в том случае, если у него есть три справки. Таковы рекомендации Роспотребнадзора", - заявила Ломидзе в интервью, опубликованном в среду в еженедельном номере "Российской газеты".

"Это так называемая курсовка (курортная карта) с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка - об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка - об санэпидокружении. Я бы рекомендовала иметь при себе все три справки", - добавила она.

При этом, по словам исполнительного директора АТОР, "туристов, у которых нет таких справок, могут развернуть в аэропорту", к тому же "санаторий несет уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок".

"Поэтому на авось я бы не рассчитывала. И не думала бы: вот две справки есть, а третью мы там как-нибудь оформим. Нет, это неработающая схема. Мы рекомендуем неукоснительно выполнять требования Роспотребнадзора для того, чтобы отдых состоялся. Это очень важно", - подчеркнула Ломидзе.

Отвечая на вопрос издания, как этим летом планировать отдых семьям с детьми, специалист отметила, что в ближайшее время отправить ребенка куда-либо отдохнуть не получится.

"Я бы не стала этим летом рассчитывать на (детские - ИФ) лагеря. Хотя в регионах стараются придумать разные варианты, как занять детей во время каникул. Но до конца июня отправить ребенка куда-то отдохнуть не получится. В ближайшее время реальным представляется только один вариант детского отдыха - со взрослыми", - сказала Ломидзе.

"Если есть возможность, можно снять где-то неподалеку дачу на лето. Это, конечно, на усмотрение семьи. Но я бы посоветовала выбрать место, где поблизости есть медицинский пункт, до которого можно быстро добраться", - добавила она.

АТОР

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