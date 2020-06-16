Белгазпромбанк приостановил операции с валютой для физлиц

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Белагазпромбанк заявил о приостановлении выполнения банковских операций с валютой для физических лиц.

Как говорится в сообщении на сайте банка, с 23:00 16 июня временно приостанавливаются выполнение таких операций, как снятие наличной иностранной валюты на территории Белоруссии с использованием банковской платежной карточки ОАО "Белгазпромбанк", эмитированной к текущему счету в белорусских рублях в банкоматах и отделениях и кассах, как Белгазпромбанка, так и других банков.

Также приостановлено внесение наличных белорусских рублей на текущий счет с карточкой, открытый в инвалюте.

Кроме того, приостановлены р2р-переводы в иностранной валюте между банковскими платежными карточками, эмитированными ОАО "Белгазпромбанк", если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с карточкой в белорусских рублях; р2р-переводы в белорусских рублях между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО "Белгазпромбанк", если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с картой в иностранной валюте.

Приостановлено также выполнение безналичных операций в иностранной валюте, которые осуществляются на территории Республики Беларусь, в том числе на белорусских интернет-ресурсах с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов, эмитированной ОАО "Белгазпромбанк" к текущему счету с БПК в белорусских рублях.

Остальные операции с использованием банковских платежных карточек или их реквизитов осуществляются без изменений.

Как сообщалось, Национальный банк Белоруссии (НББ) в минувшее воскресенье принял решение ввести с 15 июня 2020 года временную администрацию в ОАО "Белгазпромбанк", который ранее возглавлял участвующий в президентской гонке Виктор Бабарико.

Полномочия правления ОАО "Белгазпромбанк" на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены. Временной администрацией руководит Надежда Ермакова, которая в 2015-2018 годах возглавляла наблюдательный совет ОАО "Банк БелВЭБ" (дочерний банк ВЭБ.РФ в Беларуси). В 2011-2014 годах Ермакова руководила Нацбанком Белоруссии.

Нацбанк ввел временную администрацию, ссылаясь на ряд уголовных дел, которые на прошлой неделе были возбуждены финансовой милицией в отношении должностных лиц, в том числе членов правления Белгазпромбанка.

Претендент на выдвижение кандидатом в президенты Белоруссии, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико выразил предположение, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер. "Я не утверждаю, но напрашивается вывод, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер", - сказал он.

Экс-глава "Белгазпромбанка" также отметил, что у властей страны нет на него прямого компромата, и потому они начали давление на близких ему людей.

12 июня акционеры "Белгазпромбанка" - Газпромбанк и ПАО "Газпром" заявили, что решение НББ о смене руководства "Белгазпромбанка" является грубым нарушением международного законодательства.

"Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года) и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО "Белгазпромбанк", а также интересы клиентов и вкладчиков", - отмечалось в совместном заявлении Газпрома и Газпромбанка.

"Акционеры ОАО "Белгазпромбанк" намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка", - заявили "Газпром" и ГПБ.

"Белгазпромбанк" действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Бабарико возглавлял "Белгазпромбанк" с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики. После этого совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" назначил исполняющим обязанности председателя правления банка заместителя председателя правления Кирилла Бадея.

На конец 2019 года активы Белгазпромбанка составили почти Br5 млрд. По итогам 2019 года по размеру активов, собственного капитала и уставного фонда Белгазпромбанк занимает 3-е место из 24 белорусских банков, уступая только двум крупнейшим госбанкам.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.