Сторонники конкурентов Лукашенко вышли на пикет солидарности в Минске

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Минске в четверг вечером проходит пикет солидарности в поддержку альтернативных претендентов на пост президента Белоруссии, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

Акция началась в 18:00 у Белорусской филармонии, где претенденты проводили сбор подписей в свою поддержку для выдвижения на выборы. Участники пикета выстраивались в очередь, чтобы подписаться за претендентов. За несколько часов очередь растянулась по главному проспекту Минска - проспекту Независимости - почти на 5 километров мимо здания КГБ к Дому правительства и ЦИКа. Проезжающие по проспекту машины поддерживали участников пикета сигналами.

Минск, я вас люблю 💛 pic.twitter.com/HYHaq1MKpX — Иван Александрович (@13g10n) June 18, 2020

По состоянию на 22.30 милиция задержаний не проводила.

Минск, прямо сейчас. Цепь солидарности с арестованными через весь центр, длиной более 2 километров.

Тем временем Статкевичу накинули новый срок. За возложение цветов 8 мая у памятника погибшим при освобождениии Минска! Его жена опубликовала решение "суда". pic.twitter.com/RhnM6VTf0s — Дмитрий Навоша (@navosha) June 18, 2020

В Белоруссии 19 июня завершается этап сбора подписей за выдвижение претендентов в кандидаты в президенты. Пикеты по сбору подписей, согласно белорусскому законодательству, можно проводить законно и без разрешения властей.

По информации Центризбиркома Белоруссии, по состоянию на утро 18 июня инициативные группы двух претендентов в президенты Белоруссии сдали необходимое число подписей в избирательные комиссии для регистрации их кандидатами - действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко и экс-банкир Виктор Бабарико. В частности, инициативная группа Лукашенко сдала 364 тыс. подписей из заявленных 1,5 млн, группа Виктора Бабарико сдала около 150 тыс. подписей из 426 тыс.

Согласно белорусскому законодательству, кандидаты на должность президента выдвигаются гражданами Белоруссии при наличии не менее 100 тыс. подписей в их поддержку.

По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", по состоянию на 17 июня в Белоруссии начиная с 6 мая за участие и присутствие на мирных акциях и пикетах по сбору подписей 98 человек получили в общей сложности 1316 суток ареста по административным статьям, 107 человек получили штрафы общим размером более 90 тыс. белорусских рублей (более 2,6 млн российских рублей). Задержаны оппозиционные политики Николай Статкевич и Павел Северинец, блогер Сергей Тихановский, члены инициативной группы Светланы Тихановской. В четверг также был задержан претендующий на пост президента экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын и руководитель инициативной группы Эдуард.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.