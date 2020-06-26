Что случилось этой ночью: пятница, 26 июня

Вторая волна коронавируса на Украине, данные 12 млн человек в интернете, конфликт министра финансов и главы Эстонии

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Три ребенка утонули в Солнечногорском районе Подмосковья в четверг. Двое из них (4 и 5 лет) утонули в котловане в СНТ "Чайка".

- На Украине началась вторая волна коронавируса. "Сегодня зафиксирован очередной антирекорд - почти тысяча новых случаев. Загруженность больниц значительно увеличилась", - отметил премьер Шмыгарь. Основной причиной увеличения количества заболевших COVID-19 он назвал несоблюдение карантинных ограничений.

- Индия рассчитывает в кратчайшие сроки получить российские истребители и системы противовоздушной обороны. Это связано с необходимостью нейтрализовать угрозы со стороны Пакистана и КНР.

- Две крупные базы пользовательских данных оказались в открытом доступе. В интернет утекли личные данные более 12 млн пользователей мессенджера Telegram и портала Superjob.

- Министр финансов Эстонии потребовал отстранить от должности главу государства. Она отказалась подписывать принятые парламентом поправки в закон "О дипломатической службе".

- Еще 25 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. Количество умерших достигло 3694. В мире эта цифра составляет 488 824 человек.