Двое детей утонули в котловане в подмосковном садовом товариществе

В Солнечногорском районе в четверг утонул еще один ребенок

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с гибелью трех детей, утонувших в Солнечногорском районе.

"По имеющимся данным, сегодня в районе СНТ "Чайка" двое детей - четырех и пяти лет - утонули в котловане, заполненном водой. На место происшествия выезжал Солнечногорский городской прокурор Игорь Фокин", - сказали в надзорном ведомстве.

По его данным, в этом же районе области в четверг утонул еще один ребенок.

"Проведение проверочных мероприятий, в ходе которых будут установлены причины и условия произошедшего, поручено Солнечногорской городской прокуратуре", - сказали собеседник агентства.