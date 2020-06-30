Белый дом планирует информировать конгрессменов по вопросу "сговора" РФ с талибами

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Во вторник в американском конгрессе может состояться брифинг Белого дома, касающийся сообщения New York Times о том, что Россия якобы выплачивала талибам (движение "Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) вознаграждения за атаки на американских военных, сообщил председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

Шифф заявил телеканалу CNN, что брифинг представителей разведывательных органов должен пройти по требованию комитета. На нем законодатели надеются получить информацию о том, что администрации реально известно по этому вопросу.

В понедельник, сообщает телеканал, Белый дом в закрытом режиме проинформировал восьмерых лидеров конгресса "по деликатным вопросам разведки", в частности, о том, был ли президент Дональд Трамп информирован по данной проблеме. Комитеты по разведке Палаты представителей и Сената отказались от комментариев по итогам брифинга.

Ранее New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждают, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако тот пока не решил, как следует реагировать.

В воскресенье Трамп написал в твиттере, что "никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times".

В понедельник Трамп заявил, что американская разведка не посчитала информацию о приписываемой России причастности к нападениям на военных США достоверной.

"Разведка только что сообщила мне, что они не нашли эту информацию достоверной, и поэтому не сообщили ее мне или вице-президенту (Майку Пенсу - ИФ). Возможно, это еще одна сфабрикованная мистификация, связанная с Россией, сделанная с помощью фальшивых новостей New York Times в попытке выставить республиканцев в плохом свете", - написал Трамп в твиттере.

Белый дом в понедельник заявил, что разведслужбы США все еще проверяют информацию СМИ. "Их достоверность еще будут оценивать", - сказала на брифинге представитель Белого дома Кейли Макэнани.