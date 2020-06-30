Для Трампа провели брифинг по публикации NYT о России и талибах

Белый дом отмечает, что изложенные в статье разведданные на данный момент не проверены

Представитель президента США Кейли Макэнани Фото: Reuters

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Белом доме провели брифинг для президента США Дональда Трампа по поводу публикации The New York Times (NYT) о предполагаемом сговоре России с представителями запрещенного в РФ движения "Талибан", сообщила во вторник представитель главы государства Кейли Макэнани.

"Президента проинформировали по поводу данных, оказавшихся в открытом доступе из-за безответственной публикации The New York Times", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Макэнани пояснила, что изначально Трампу не доложили об истории с РФ и талибами, так как от него не требовалось принять "стратегическое решение", и консенсуса между разведслужбами о достоверности данных не было. Она подчеркнула, что опубликованные NYT разведданные все еще не проверены.

"Когда мы получаем разведданные, вне зависимости, проверенные они или нет... если это информация касается безопасности наших военных, то эта информация поступает находящимся на местах военным и нашим союзникам", - сказала представитель Трампа.

Также Макэнани выразила мнение, что статья в конечном счете сыграла на руку Москве, поскольку проверить описанные NYT факты теперь стало сложнее, а "появившиеся споры и противоречия выгодны именно России".

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что якобы российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за убийства американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждали, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, но тот якобы пока не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета The Washington Post. По ее данным, в результате сговора погибли несколько американских военнослужащих.

Изложенную в статье информацию о сговоре опроверг и Кремль, и "Талибан". Белый дом и лично Дональд Трамп опровергли утверждение, что президент США был осведомлен об этих разведданных.

"Никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times", - написал в твиттере Трамп.

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил об отсутствии доказательств "сговора" Москвы с талибами.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.