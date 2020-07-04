В США снова побит рекорд по числу выявленных за сутки случаев COVID-19

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах в пятницу, 3 июля, зарегистрировано 57 497 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что прошлый максимальный показатель - 55 220 новых заболевших - был зафиксирован днем ранее, 2 июля. Всего за последние девять дней антирекорд по числу новых случаев за сутки был обновлен семь раз.

По данным газеты, в преддверии праздничных выходных в честь Дня независимости США рекорды по суточному приросту заболевших демонстрируют по меньшей мере два десятка американских штатов. Больше всего новых случаев в стране выявлено во Флориде, там рекорд по суточному приросту инфицированных фиксируют уже 26-й день подряд.

Несмотря на всплеск заболеваемости COVID-19, президент США Дональд Трамп не стал отменять праздничное мероприятие у горы Рашмор в Южной Дакоте. По информации CNN, посмотреть салют на фоне знаменитого барельефа с изображениями четырех президентов в канун 4 июля собрались около 7,5 тысячи человек.

По подсчетам американского университета Джонса Хопкинса, в США выявлено почти 2,8 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели свыше 790 тыс. человек, более 129 тыс. пациентов скончались.