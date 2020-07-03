Главный инфекционист США сообщил об особо контагиозном штамме коронавируса

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Одна из мутаций нового коронавируса особо контагиозна - она легче и быстрее размножается и передается от человека к человеку, и ее распространение трудно сдержать, рассказал Journal of the American Medical Association главный инфекционист США Энтони Фаучи.

По его словам, именно этот штамм G614 свирепствовал в Италии, где, по последним данным, 240 961 человек заразился COVID-19 и 34 818 заболевших умерли. Кроме того, G614 превалирует в пандемии. В Ухане был другой штамм, добавил Фаучи.

Он сослался на наработки исследователей из группы Sheffield COVID-19 Genomics Group.

Эксперт отметил, что нет никаких свидетельств тому, что новая мутация вызывает более тяжелые симптомы коронавирусной инфекции, чем уханьский вирус.

В США снова растет заболеваемость COVID-19, на утро 3 июля в стране было подтверждено 2 837 189 случаев заражения, умерли 131 485 заболевших. Накануне в стране был зафиксирован рекордный прирост заболеваемости - 54 879 новых случаев.