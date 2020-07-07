Белорусов предостерегли от участия в "пробной общенациональной забастовке" 3 августа

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Белоруссии выступила с заявлением, в котором предостерегает жителей республики от участия в "пробной общенациональной забастовке" 3 августа.

"В последнее время на различных ресурсах сети Интернет, в том числе Telegram-каналах, распространяются анонимные призывы к участию 3 августа 2020 года в "пробной общенациональной забастовке" продолжительностью 2,5 часа для выражения требований об освобождении так называемых политических заключенных, а также обеспечении справедливости избирательного процесса", - говорится в заявлении, которое размещено на сайте надзорного ведомства.

"Во избежание конфликтов с органами правопорядка, нанимателями, а также возможных судебных разбирательств Генеральная прокуратура призывает не следовать подобным "рекомендациям", - говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что "до пользователей в безапелляционной форме доводится заведомо ложная, искаженная информация относительно свободы и безнаказанности подобных действий".

В сообщении поясняется, что "по утверждению анонимных провокаторов, отсутствие на рабочих местах до 3 часов согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь не является прогулом, в связи с чем опоздание в пределах обозначенного периода времени для участия в открытой забастовке не повлечет угрозы увольнения".

При этом в заявлении Генпрокуратуры подтверждается, что на основании статей 11 и 388 ТК работники имеют право на забастовку - временный добровольный отказ от выполнения трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора, защиты своих экономических и социальных прав. Участие в санкционированной забастовке не признается прогулом без уважительной причины.

Однако решение о проведении забастовки должно быть принято с соблюдением установленной ТК процедуры на собрании или конференции работников предприятия (организации) и "о предстоящей забастовке представительный орган работников обязан уведомить нанимателя в письменной форме не позднее двух недель до ее начала", поясняет надзорное ведомство.

В случае если данный порядок не будет соблюден, то забастовка будет признана незаконной по заявлению нанимателя (собственника или уполномоченного им органа) или прокурора. "Участники признанной судом незаконной забастовки могут быть привлечены к дисциплинарной и иной ответственности, предусмотренной законодательством", - подчеркивается в сообщении.

"Не имея ничего общего с легальным забастовочным движением, призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях являются подстрекательством к противоправным действиям, за которые наступает административная или уголовная ответственность", - отмечают в надзорном ведомстве.

"Генеральная прокуратура в очередной раз призывает граждан взвешенно и конструктивно подходить к реализации права на свободное выражение мнения, не поддаваться безответственным призывам и анонимным провокациям к совершению противоправных действий, а также поступков, способных нанести вред трудовым правам и интересам граждан", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, белорусские правозащитники признали политзаключенными ряд участников предвыборной кампании за пост президента Белоруссии.

Так, по данным незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна" политзаключенными являются уже более 20 человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, блогера Сергея Тихановского, а также ряд их сторонников и блогеров.

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа.