Более 20 человек задержаны по "делу Белгазпромбанка"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В КГБ Белоруссии заявили о неопровержимых доказательствах причастности экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико к ряду преступлений и сообщили, что по "делу Белгазпромбанка" задержали уже более 20 человек.

"Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к этим преступлениям", - заявил в эфире телеканала ОНТ начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

Он сказал, что, по данным следствия, осуществляя переводы денежных средств по счетам иностранных организаций, распоряжаясь ими с использованием платежных банковских пластиковых карточек, участники преступной схемы оставляли соответствующие следы, которые при помощи "зарубежных коллег" позволили белорусским следователям установить все обстоятельства дела и доказательства получения взяток.

По "делу Белгазпромбанка" было задержано более 20 человек, включая Виктора Бабарико и его заместителей, подтвердил Бычек.

Экс-главе "Белгазпромбанка" инкриминируют организацию "откатов" при помощи компании "ПриватЛизинг".

"Если вкратце, суть бизнеса заключалась в следующем: "ПриватЛизинг" реализовывал населению товар в рассрочку. И рассчитывался с продавцом посредством кредитных ресурсов банка. Таким образом, успешность компании "ПриватЛизинг" напрямую зависела от условий, по которым компания представляет кредитные средства для компании", - пояснил Бычек.

По словам представителя КГБ, за кредитование на выгодных условиях часть прибыли должна была предоставляться в виде "отката". Бычек добавил, что схема данного преступления была довольно сложной, и поэтому расследовалась длительное время. В частности, по данным следствия, на имя близкого друга Бабарико, сотрудника "Белгазпромбанка", были учреждены ряд зарубежных субъектов хозяйствования, которые вошли в состав учредителей "ПриватЛизинга".

"Одновременно с этим в оффшорных юрисдикциях для Бабарико и других участников преступной группы были открыты так называемые "фирмы-кошельки", в которых аккумулировалось незаконное денежное вознаграждение. К банковским счетам этих "фирм-кошельков" эмитировались пластиковые карточки", - сказал Бычек.

Следствие отмечает также наличие признательных показаний от других участников дела, бывших коллег и заместителей Виктора Бабарико. Так, и.о. председателя правления "Белгазпромбанка" Кирилл Бадей подтвердил использование компании "ПриватЛизинг" Виктором Бабарико для получения денежных средств незаконным способом, утверждают в КГБ.

"Поясняю, что фактическим руководителем по получению незаконных денежных вознаграждений ООО "ПриватЛизинг" являлся бывший председатель правления банка Бабарико", - говорится в его признательных показаниях, представленных КГБ.

Дело "Белгазпромбанка"

Экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом был задержан 18 июня, вскоре после объявления о своих президентских амбициях. В Комитете госконтроля Белоруссии заявили, что претендент в президенты был задержан, поскольку "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности". После задержания вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.

Бабарико обвиняют в "отмывании" средств, полученных преступным путем повторно либо в особо крупном размере; уклонении от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере и дачи взятки повторно либо в крупном размере.

Правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить Бабарико выступил Европейский союз.

Президентские выборы в Белоруссии должны пройти 9 августа. Белорусский ЦИК подтвердил достоверность более чем 165 тыс. подписей в поддержку выдвижения Бабарико кандидатом в президенты - больше только у действующего президента Александра Лукашенко.