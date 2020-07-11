Что случилось этой ночью: суббота, 11 июля

Трамп признался в кибератаках на российскую структуру, в США решат, является ли РФ страной-спонсором терроризма, Эрдоган выразил мнение по поводу изменения статуса Собора святой Софии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп признал, что давал указание начать кибератаку на российскую структуру. В интервью изданию The Washington Post президент США хаявил, что в 2018 году дал указание начать скрытую кибератаку на российское Агентство интернет-исследований. Трамп пояснил, что его решение было принято на основе данных разведки о вмешательстве России в выборы, нанося удар по ее кибернетическим возможностям.

- Конгрессмен-демократ Макс Роуз внес на рассмотрение Палаты представителей законопроект, в котором от госдепа требуется определить, следует ли считать РФ страной-спонсором терроризма. Госсекретарь должен решить, нужно ли объявить Россию страной-спонсором терроризма, а также – следует ли считать иностранными террористическими организациями поддерживаемые Россией формирования на Украине.

- Эрдоган заявил, что Турция имела полное право изменить статус комплекса Айя-София. Смена статуса Айя-Софии "подпадает под действие суверенитета Турции", а призывы сохранить статус музея "сравнимы с требованием, чтобы Ватикан превратили в музей", заявил он. В ЕС выразили сожаление по поводу решения Турции, в США его осудили. Богослужения в мечети Айя-София в Стамбуле начнутся 24 июля.

- Бывшую сотрудницу банка осудили в Москве на шесть лет за хищение 420 млн рублей. В суде установлено, что руководитель московского кредитно-кассового офиса кредитного учреждения под предлогом открытия вкладов физлицам в одном из коммерческих банков вводила в заблуждение граждан, печатала фальшивые документы, а полученные от вкладчиков деньги похищала.