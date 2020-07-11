Трамп признал, что давал указание начать кибератаку на российскую структуру

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В интервью изданию The Washington Post президент США Дональд Трамп впервые признал, что в 2018 году дал указание начать скрытую кибератаку на российское Агентство интернет-исследований.

В ответ на опрос ведущего, санкционировал ли он кибератаку, Трамп сказал: "Это верно".

По мнению газеты, Агентство интернет-исследований было в России лидером распространения информации, которая квалифицировалась как вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Эта деятельность агентства была продолжена на промежуточных выборах 2018 года.

Трамп отметил, что его предшественник на посту президента Барак Обама знал о деятельности российского агентства, однако не предпринимал мер, рассчитывая, что на выборах победит кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп пояснил, что дал указание начать атаку на основе данных разведки о вмешательстве России в выборы, нанося удар по ее кибернетическим возможностям.

"Послушайте, и мы остановили это", - сказал президент США.