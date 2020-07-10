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В США вновь задумались, причислять ли РФ к странам-спонсорам терроризма

В США вновь задумались, причислять ли РФ к странам-спонсорам терроризма
Макс Роуз
Фото: Reuters

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Конгрессмен-демократ Макс Роуз внес на рассмотрение Палаты представителей законопроект, в котором от госдепа требуется определить, следует ли считать РФ страной-спонсором терроризма.

Согласно тексту документа, речь идет о том, чтобы "потребовать от госсекретаря решить, нужно ли объявить Россию страной-спонсором терроризма, а также – следует ли считать иностранными террористическими организациями поддерживаемые Россией формирования на Украине". В случае одобрения документа, на выполнение этой задачи у госдепартамента будет максимум 90 дней.

При этом автор законопроекта отмечает, что положения документа не должны использоваться для обоснования применения военной силы против РФ, а также для "ограничения двустороннего диалога по военной линии с РФ, нацеленного на снижение риска конфликтных ситуаций".

Конгрессмен на своем сайте пояснил, что идея о таком законопроекте у него возникла после публикации в The New York Times, в которой утверждалось со ссылкой на источники, что, по некоторым данным, РФ якобы платила бойцам движения "Талибан" (запрещено в России) деньги за атаки на американских военных в Афганистане. В Москве эти обвинения неоднократно опровергали.

Роуз пояснил в соцсетях, что о его законопроекте знают не только в Палате представителей, но и в сенате, где, по словам конгрессмена, "поддержка есть от обеих партий".

Включение государства в американский перечень стран-спонсоров терроризма предусматривает введение жестких санкций, в частности, в сфере финансов и торговли. В этом составляемом госдепом "черном списке" фигурируют такие страны, как КНДР и Иран.

На сайте Палаты представителей отмечается, что предложение Роуза передано на рассмотрение сразу двух комитетов – по иностранным и по юридическим делам.

Идея попробовать причислить РФ к странам-спонсорам терроризма не новая. Так, в начале июня 2020 года республиканцы в Палате представителей в докладе о борьбе с внешними угрозами призывали сделать именно это и заодно – ввести против РФ новые жесткие санкции.

"От Ливии до Сирии, Ирана, Украины, Солсбери в Англии, от Средиземного моря до Южно-Китайского моря, Россия наносит ущерб американским интересам и подрывает демократический международный порядок", - говорилось в том документе, попавшем в распоряжение СМИ.

В докладе под названием "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам" члены Республиканского исследовательского комитета, в который входят консервативные члены Республиканской партии в Палате представителей, предлагали серию мер, направленных на борьбу с угрозами из Китая, России и Ирана. В частности, речь у них шла о том, чтобы ввести "самый жесткий пакет санкций, который когда-либо предлагался Конгрессом".

США РФ Макс Роуз

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