Сеченовский университет завершил первый этап клинических испытаний вакцины от COVID-19

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Первый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса завершен, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.

"В России завершился первый этап испытания вакцины против COVID-19. 15 июля в Сеченовском университете будет выписана первая группа из 18 добровольцев, которые были провакцинированы 18 июня", - сообщила пресс-служба вуза во вторник.

В сообщении отмечается, что "на данный момент исследования показали безопасность вакцины, и сейчас добровольцы чувствуют себя хорошо".

За их здоровьем и реакцией на вакцину врачи будут наблюдать еще несколько месяцев. Вторая группа добровольцев из 20 человек будет выписана 20 июля.

После подведения итогов испытания министерство здравоохранения РФ оценит результаты и примет решение о возможности применения вакцины.