Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:54Заразились
на 14.07В России 739 947+6 248В мире 13 103 290+192 933

Ученые спрогнозировали гибель 120 тыс. британцев от второй волны COVID-19

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Вторая возможная волна коронавируса COVID-19 в Великобритании, пик которой может прийтись на эту зиму, может привести к гибели до 120 тысяч человек, сообщает во вторник издание The Sun со ссылкой на исследование британской Академии медицинских наук.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Великобритании с начала вспышки вируса диагностировано более 290 тыс. случаев заражения, свыше 44,8 тыс. заболевших скончались.

Между тем, по мнению ученых, при худшем сценарии дальнейших событий к сентябрю каждый инфицированный коронавирусом будет заражать в среднем еще одного-двух человек, из-за чего масштабы эпидемии вновь начнут расти. В результате с сентября 2020 года по июнь 2021 года могут умереть 119 тыс. инфицированных, причем пик смертности придется на январь-февраль, когда британская система здравоохранения традиционно сталкивается в повышенной нагрузкой из-за увеличения числа пациентов с проблемами с сердечными и легочными проблемами.

В миреЧисло жертв коронавируса в мире приблизилось к 570 тыс. человекЧитать подробнее

"Это не предсказание, но это возможность. Модель предполагает, что летальных исходов может быть больше с новой волной COVID-19 этой зимой, но риск этого можно сократить, если немедленно принять меры", - сказал руководитель исследования профессор Стивен Холгейт.

"В данный момент, когда количество случаев COVID-19 сравнительно небольшое, это критически важное окно возможностей, которое поможет нам подготовиться к тому худшему, с чем мы можем столкнуться зимой", - отметил он.

В свою очередь доктор Дейм Анн Джонсон напомнила, что зимой в Великобритании из-за сезонного гриппа и холодной погоды обычно растет число госпитализаций и летальных исходов, и на это может наложиться вторая волна коронавируса.

В Академии полагают, что в создавшихся условиях необходимо активнее вакцинироваться от гриппа, масштабнее тестировать население на коронавирус, улучшить отслеживание очагов заболевания, поддерживать зоны, свободные от коронавируса, в больницах и домах престарелых, снабжать нуждающихся средствами индивидуальной защиты и напоминать населению о важности соблюдения мер безопасности.

The Sun уточняет, что прогноз в 120 тыс. смертей инфицированных коронавирусом касается лишь пациентов больниц: в эту оценку не включаются возможные смерти в домах престарелых и вне стен лечебных учреждений. Также в исследовании не учитывается возможное появление вакцины от коронавируса и эффективных лекарств.

Хроника коронавируса. Июль.

28
Работа ведущей египетской фармацевтической компании Eva Pharma, которая производит два препарата, применяемых для лечения пациентов с COVID-19 - ремдесивир для госпитализированных с тяжелой формой и фавипиравир для легких и умеренных случаевВ отеле Crossroads в пригороде Сиднея было обнаружено более 20 случаев заражения коронавирусом. В связи со вспышкой заболевания работники здравоохранения Нового Южного Уэльса организовали мобильный центр для тестирования на COVID-19.В мексиканском Мехико постепенно возобновляется работа религиозных учреждений. Церковь Святого Семейства начала принимать исповеди прихожан на открытом воздухе за специальной ширмой.11 июля. Театр марионеток в Каире вновь начал давать представления, поместив в зале картонные фигуры для соблюдения зрителями социальной дистанции10 июля. Темпы распространения COVID-19 в Боливии продолжают расти. В последние несколько дней по меньшей мере четыре высокопоставленных боливийских чиновника заразились коронавирусом.10 июля. В Цюрихе состоялся второй выставочный этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. На стадион были допущены 300 зрителей.9 июля. В Токио за минувшие сутки выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом. Это самый большой прирост с 17 апреля, когда был установлен предыдущий антирекорд в 206 случаев.9 июля. В Йемен прибыла гуманитарная помощь со средствами защиты и медикаментами от ЮНИСЕФ, для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19 в разрушенной стране. На фото: кладбище в Таизе, где похоронены жертвы коронавирусной болезни.8 июля. В Израиле повысили размера штрафа за отсутствие маски на лице в общественном месте до 500 шекелей (около 10 тыс. рублей).8 июля. В Индонезии возобновили работу музеи.8 июля. В испанском городе Памплона из-за коронавируса отменили традиционные схватки быков с тореадорами.7 июля. В Сан-Паулу бары, рестораны и салоны красоты вновь открылись после трех месяцев карантина. Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19.7 июля. Жители Мехико собираются в очередь, прежде чем войти в район, где открылись магазины.7 июля. В испанской Кордове художественные коллективы требуют поддержки искусства, так как многие объекты все еще закрыты.6 июля. В общественном транспорте Манилы (Филиппины) усилили меры санитарной безопасности пассажиров.6 июля. Парижский Лувр открылся для посетителей после ослабления ограничений.6 июля. Церкви в Рио-де-Жанейро снова открыли свои двери для прихожан.6 июля. В Южной Корее выявили 48 новых случаев COVID-19 за сутки.3 июля. Постояльцы дома престарелых в Сан-Паулу обнимают родных через пластиковую защиту.2 июля. Египет возобновил международное авиасообщение и открыл основные туристические достопримечательности, в том числе комплекс пирамид в Гизе и Каирский музей на площади Тахрир. Первыми в страну прибыли туристы из Туниса, Кувейта, Франции и Иордании.2 июля. Бразилия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, уступая по этому показателю лишь США. Вирус добрался до представителей коренного населения Амазонии и уже унес жизни четырех представителей племени Яномами, которые были изолированны от современной цивилизации.2 июля. Индия оказалась на четвертом месте в мире по распространению вируса - после США, Бразилии и России. Общее число случаев заболевания в стране превысило 585 тысяч.2 июля. В Токио зафиксирован рекордный с момента снятия ЧС прирост новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляет около 6,4 тысяч человек. На фото: посетители у входа в Диснейленд, который открылся после четырех месяцев перерыва.2 июля. В Таиланде возобновились занятия в школах.2 июля. Уровень смертности от инфекции в США достиг 393 человек на 1 млн населения. Всего с начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано 2 727 853 инфицированных COVID-19.1 июля. В столице ЮАР прошли протесты против проведения испытаний на людях вакцины от коронавируса. 1 июля. В Москве выполнено 4,093 млн тестов на коронавирус, это абсолютный рекорд среди регионов России.1 июля. Собаки соблюдают меры социального дистанцирования в индийском Бангалоре.
Работа ведущей египетской фармацевтической компании Eva Pharma, которая производит два препарата, применяемых для лечения пациентов с COVID-19 - ремдесивир для госпитализированных с тяжелой формой и фавипиравир для легких и умеренных случаев
Великобритания коронавирус

Новости по теме

Новости
Военная операция России в Сирии

В Идлибе при взрыве придорожного фугаса были ранены росийские военные

В США возобновят исполнение смертных приговоров за преступления федерального уровня

Что случилось этой ночью: вторник, 14 июля

Президент Бразилии вернется к работе, когда получит отрицательный тест на COVID-19

Помпео и Лавров обсудили встречу лидеров стран "пятерки" для празднования 75-летия образования ООН

Десантный корабль ВМС США дал осадку в ходе тушения пожара на его борту

Десантный корабль ВМС США дал осадку в ходе тушения пожара на его борту

Комитет госконтроля Белоруссии нашел "черную кассу" в деле Белгазпромбанка

Комитет госконтроля Белоруссии нашел "черную кассу" в деле Белгазпромбанка

Трамп заявил, что в России удивились бы данным по COVID-19 при тестировании на уровне США

Взрыв произошел на объекте по производству СПГ на северо-востоке Ирана

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');