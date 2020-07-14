Ученые спрогнозировали гибель 120 тыс. британцев от второй волны COVID-19

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Вторая возможная волна коронавируса COVID-19 в Великобритании, пик которой может прийтись на эту зиму, может привести к гибели до 120 тысяч человек, сообщает во вторник издание The Sun со ссылкой на исследование британской Академии медицинских наук.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Великобритании с начала вспышки вируса диагностировано более 290 тыс. случаев заражения, свыше 44,8 тыс. заболевших скончались.

Между тем, по мнению ученых, при худшем сценарии дальнейших событий к сентябрю каждый инфицированный коронавирусом будет заражать в среднем еще одного-двух человек, из-за чего масштабы эпидемии вновь начнут расти. В результате с сентября 2020 года по июнь 2021 года могут умереть 119 тыс. инфицированных, причем пик смертности придется на январь-февраль, когда британская система здравоохранения традиционно сталкивается в повышенной нагрузкой из-за увеличения числа пациентов с проблемами с сердечными и легочными проблемами.

"Это не предсказание, но это возможность. Модель предполагает, что летальных исходов может быть больше с новой волной COVID-19 этой зимой, но риск этого можно сократить, если немедленно принять меры", - сказал руководитель исследования профессор Стивен Холгейт.

"В данный момент, когда количество случаев COVID-19 сравнительно небольшое, это критически важное окно возможностей, которое поможет нам подготовиться к тому худшему, с чем мы можем столкнуться зимой", - отметил он.

В свою очередь доктор Дейм Анн Джонсон напомнила, что зимой в Великобритании из-за сезонного гриппа и холодной погоды обычно растет число госпитализаций и летальных исходов, и на это может наложиться вторая волна коронавируса.

В Академии полагают, что в создавшихся условиях необходимо активнее вакцинироваться от гриппа, масштабнее тестировать население на коронавирус, улучшить отслеживание очагов заболевания, поддерживать зоны, свободные от коронавируса, в больницах и домах престарелых, снабжать нуждающихся средствами индивидуальной защиты и напоминать населению о важности соблюдения мер безопасности.

The Sun уточняет, что прогноз в 120 тыс. смертей инфицированных коронавирусом касается лишь пациентов больниц: в эту оценку не включаются возможные смерти в домах престарелых и вне стен лечебных учреждений. Также в исследовании не учитывается возможное появление вакцины от коронавируса и эффективных лекарств.