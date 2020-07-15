Южная Корея ужесточит карантин в отношении большего количества стран

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Южная Корея планирует расширить список стран, к которым будут применяться более жесткие карантинные меры для борьбы с распространением COVID-19, заявил в среду премьер-министр Чон Се Гюн.

"(Правительство) примет сегодня решение, которое дополнительно определит страны с более высокими (вирусными) рисками импорта ", - сказал Чон Се Гюн на очередном правительственном совещании по реагированию на COVID-19.

"Для вновь назначенных стран будут применяться более жесткие карантинные меры, включая визовые ограничения, ограничение на (въездные) рейсы и представление отрицательных результатов тестов (...) для лиц, прибывающих из этих стран", - уточнил он.

Отмечается, что среди прочих стран, в список могут войти Узбекистан и Филиппины.

В настоящее время в нем четыре страны - Бангладеш, Пакистан, Казахстан и Кыргызстан.

Премьер-министр также заявил, что Южная Корея временно прекратит систему безвизового въезда для иностранных членов экипажа, путешествующих через страну.

Это решение принято после того, как в последние недели было сообщено о многочисленных случаях заболевания коронавирусом среди иностранных моряков, прибывающих в Южную Корею.

Так, во вторник местные СМИ сообщили о еще одном иностранном судне, зашедшем на ремонт в Пусан, на борту которого были обнаружены члены экипажа с коронавирусом.

"За последние 10 дней доля импортированных вирусных случаев была больше, чем доля местных, что делает необходимым сосредоточить внимание на блокировании случаев, поступающих из-за рубежа", - отметил премьер-министр.

По данным корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) на утро среды, в стране было зарегистрировано 39 новых случаев заболевания, в том числе 11 местных инфекций и 28 импортированных. Общее число заболевших в стране за время пандемии достигло 13 тыс. 551.