После стихийных акций протеста в Белоруссии возбуждено уголовное дело

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении организаторов и активных участников акции, которая прошла 14 июля в Минске в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты.

Дело возбуждено по статье 342 УК об организации и проведении групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям милиционеров, сообщил "БелТА" замначальника управления СК по Минску Андрей Мотолько. По его словам, "лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны", но число задержанных он не уточнил.

К уголовному делу будут приобщены "все размещенные в интернете видеоматериалы".

По данным правозащитного центра "Весна" на утро среды, в Минске было задержано около 200 участников стихийных акций. Еще около трех десятков человек были задержаны в Бресте, Гомеле, Гродно, Пружанах, Бобруйске, Солигорске, Столбцах. В МВД сообщили о задержании около 250 нарушителей общественного порядка, среди которых были автомобилисты и велосипедисты.

Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании более 10 сотрудников СМИ, которые работали на акциях.

Во вторник вечером сторонники незарегистрированных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало вышли на центральную улицу Минска - проспект Независимости, к Кафедральному собору. Также в пикеты собирались жители "спальных" районов - Грушевки, Новой Боровой. Акции не имели конкретного центра сбора, при попытках милиции задержать демонстрантов те разбегались. В соцсетях сообщали о жестких задержаниях людей в районе Немиги и попытках отбить задержанных. Автомобилисты поддерживали участников акции сигналами, из-за чего милиция перекрыла ряд улиц.

После 22:00 были закрыты отдельные станции метро, а на отдельных участках проспекта Независимости потушили фонари.

Вечером во вторник МВД Белоруссии посоветовало согражданам не поддаваться на призывы к участию в незаконных акциях, а в среду - не верить материалам в соцсетях, дискредитирующих милицию.

14 июля Центризбирком Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов в президенты - это действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и жена задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская. Бывшему банкиру Бабарико и бывшему руководителю Парка высоких технологий Цепкало в регистрации отказали.