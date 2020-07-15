В Минске задерживают людей, стоявших с жалобами в очереди в ЦИК

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Минске милиция задерживает людей, которые стояли в очереди в Центризбирком для подачи жалоб на отказ в регистрации кандидатами в президенты экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Как сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр "Весна", по состоянию на 20.00 по Москве задержаны как минимум шесть человек, в том числе журналист белорусского бюро "Радио Свобода" Антон Трофимович и журналист агентства БелаПАН Виолетта Савчиц.

По информации очевидцев и соцсетей, после 19.00, когда ЦИК завершил работу, люди стали расходиться, после чего их стали выборочно задерживать.

Отдельные участки улиц и проспекта Независимости рядом с ЦИК (Центризбирком Белоруссии располагается в Доме правительства) перекрыты ГАИ, милицией и внутренними войсками. Также ОМОН вытеснил с площади Независимости людей. Кроме того, закрыты для посадки и высадки три близлежащие станции метро.

Как сообщалось, в районе полудня перед зданием Центризбиркома Белоруссии выстроилась очередь из нескольких десятков человек, пришедших подать жалобу на отказ в регистрации кандидатами в президенты Бабарико и Цепкало. К вечеру очередь растянулась на 2 километра.

Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник, 14 июля, отказался регистрировать кандидатом экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.

Накануне в Минске прошли несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных претендентов, в ходе которых были задержаны более 250 человек, возбуждено уголовное дело.