В Милане активисты облили краской памятник журналисту Индро Монтанелли

Волонтеры отмывают памятник Индро Монтанелли от краски Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Милане неизвестные облили красной краской памятник журналисту Индро Монтанелли и написали на постаменте слова "расист" и "насильник", сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Как отмечает итальянский новостной сайт Rai News, ранее активисты обратились к властям города с призывом убрать памятник, установленный в 2006 году, на фоне протестов против расизма в США и Европе.

Обвинения в адрес Индро, скончавшегося в 2001 году в возрасте 92 лет, связаны с тем, что во времена Второй итало-эфиопской войны его невестой стала выкупленная им 12-летняя девочка. Памятник журналисту не первый раз подвергается атаке: 8 марта 2019 года радикальные феминистки облили его розовой краской.

В европейских странах на волне протестов Black Lives Matter активисты ставят вопрос о сносе памятников, связанных с колониальным прошлым и историей работорговли, а также исписывают их граффити и сбрасывают с постаментов.

В частности, в Лондоне памятник Уинстону Черчиллю пришлось защитить от протестующих с помощью специального короба, а в Бристоле активисты утопили в реке памятник Эдварду Колстону - филантропу, который зарабатывал на работорговле.

В США осквернению и сносу подвергаются памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу.

Протесты против расизма и полицейского произвола, начавшиеся в Миннеаполисе и распространившиеся по США и другим странам, были спровоцированы смертью афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.