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В Милане активисты облили краской памятник журналисту Индро Монтанелли

В Милане активисты облили краской памятник журналисту Индро Монтанелли
Волонтеры отмывают памятник Индро Монтанелли от краски
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Милане неизвестные облили красной краской памятник журналисту Индро Монтанелли и написали на постаменте слова "расист" и "насильник", сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Как отмечает итальянский новостной сайт Rai News, ранее активисты обратились к властям города с призывом убрать памятник, установленный в 2006 году, на фоне протестов против расизма в США и Европе.

Обвинения в адрес Индро, скончавшегося в 2001 году в возрасте 92 лет, связаны с тем, что во времена Второй итало-эфиопской войны его невестой стала выкупленная им 12-летняя девочка. Памятник журналисту не первый раз подвергается атаке: 8 марта 2019 года радикальные феминистки облили его розовой краской.

В европейских странах на волне протестов Black Lives Matter активисты ставят вопрос о сносе памятников, связанных с колониальным прошлым и историей работорговли, а также исписывают их граффити и сбрасывают с постаментов.

В частности, в Лондоне памятник Уинстону Черчиллю пришлось защитить от протестующих с помощью специального короба, а в Бристоле активисты утопили в реке памятник Эдварду Колстону - филантропу, который зарабатывал на работорговле.

В США осквернению и сносу подвергаются памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу.

Протесты против расизма и полицейского произвола, начавшиеся в Миннеаполисе и распространившиеся по США и другим странам, были спровоцированы смертью афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.

Black Lives Matter против памятников

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В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора КолумбаУчастники протестов обвиняют Колумба в том, что он проявлял жестокость к коренному населению открытого им континента. На фото: залитый краской памятник Христофору Колумбу в Майами.Еще одну статую Колумбу снесли в городе Сент-Пол в Миннесоте. Это соседний город с Миннеаполисом, где после задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд.В Ричмонде губернатор Виргинии распорядился убрать памятник и сменить имя школы, названной в честь генерала Конфедерации Роберта ЛиСтатуя герцога Веллингтона в Глазго (Великобритания) также подверглась вандализму. Артур Веллингтон победил Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году, но возглавлял убийственные кампании против деревень в Индии, которые восстали против Британской империи.В Бристоле протестующие свергли с пьедестала и затопили в реке бронзовую статую филантропа Эдварда Колстона, который был причастен к работорговлеВ Лондоне демонтировали памятник торговцу и рабовладельцу 18-го века Роберту МиллигануВ Бельгии вместе с протестами в США началось осквернение памятников короля-колонизатора Леопольда II. Вандалы залили краской статую в городском парке Антверпена, которую пришлось демонтировать и отправить на реставрацию.Правление Леопольда II (1865-1909 гг.) связано с чрезвычайно жестокой колониальной политикой в Африке. На фото: статуя бывшего бельгийского короля в парке Музея Африки.Конную скульптуру короля, расположенную неподалеку от королевского дворца в Брюсселе, разрисовали лозунгами антирасистского движения Black Lives MatterВ ходе антирасистских протестов в Праге пострадал памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Демонстранты обвиняют его в расизме за имперское мышление и желание завоевать как можно больше наций.Статуя короля Якова II на Трафальгарской площади в Лондоне. Король возглавлял Королевскую Африканскую компанию, чьим основным источником дохода была работорговля.
В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора Колумба
Италия Милан

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