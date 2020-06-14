В Милане активисты облили краской памятник журналисту Индро Монтанелли
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Милане неизвестные облили красной краской памятник журналисту Индро Монтанелли и написали на постаменте слова "расист" и "насильник", сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Как отмечает итальянский новостной сайт Rai News, ранее активисты обратились к властям города с призывом убрать памятник, установленный в 2006 году, на фоне протестов против расизма в США и Европе.
A #Milano imbrattata la statua dedicata a #Montanelli #ANSAhttps://t.co/79xnhhLfVH— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 13, 2020
Обвинения в адрес Индро, скончавшегося в 2001 году в возрасте 92 лет, связаны с тем, что во времена Второй итало-эфиопской войны его невестой стала выкупленная им 12-летняя девочка. Памятник журналисту не первый раз подвергается атаке: 8 марта 2019 года радикальные феминистки облили его розовой краской.
В европейских странах на волне протестов Black Lives Matter активисты ставят вопрос о сносе памятников, связанных с колониальным прошлым и историей работорговли, а также исписывают их граффити и сбрасывают с постаментов.
В частности, в Лондоне памятник Уинстону Черчиллю пришлось защитить от протестующих с помощью специального короба, а в Бристоле активисты утопили в реке памятник Эдварду Колстону - филантропу, который зарабатывал на работорговле.
В США осквернению и сносу подвергаются памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу.
Протесты против расизма и полицейского произвола, начавшиеся в Миннеаполисе и распространившиеся по США и другим странам, были спровоцированы смертью афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.