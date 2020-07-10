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"Сатанинский храм" пригрозил властям Миссисипи судом за фразу "На бога уповаем" на флаге штата

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В США активисты организации "Сатанинский храм" (The Satanic Temple) предупредили власти Миссисипи, что подадут на них в суд, если на новом флаге штата появится надпись "In God We Trust" ("На бога уповаем"), пишет the Hill.

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В июне губернатор штата Тейт Ривз подписал закон об отзыве дизайна флага, который был в силе более 120 лет, из-за присутствия на нем флага Конфедерации - синего андреевского креста со звездами на красном поле. Миссисипи стал последним штатом, который избавился от символики Конфедерации на своем флаге на волне пересмотра отношения к истории и видным деятелям прошлого в связи с антирасистскими протестами.

Предполагается, что на новом флаге креста конфедератов не будет, но непременно будет слоган "На бога уповаем". Дизайн разработает пока еще не сформированная комиссия, а в ноябре новый флаг будет вынесен на голосование.

Юрист "Сатанинского храма" в письме генеральному прокурору штата Линну Фитчу назвал позитивным отказ от боевого знамени Конфедерации в официальной символике, но предупредил, что в случае утверждения дизайна флага с фразой "На бога уповаем", организация подаст в суд.

"Устранение одного разобщающего символа только ради того, чтобы заменить его на фразу, разобщающую по другому признаку, не сгладит разобщенность, а просто перераспределит ее между другими группами в обществе", - считают в организации.

Если на флаге и должна быть фраза, связанная с религией, в ней должен упоминаться и сатана, говорится в письме. С другой стороны, активисты понимают, что некоторых жителей Миссисипи упоминание сатаны на флаге штата "несколько озадачит". Если власти тоже это осознают, то они должны и понимать чувства атеистов, сатанистов и других людей нетеистических вероисповеданий, которые, глядя на флаг со словами "На бога уповаем", почувствуют себя оторванными от обществ.

Поэтому "Сатанинский храм" предложил вовсе отказаться от религиозных слоганов на флаге.

"Сатанинский храм" - организация, имеющая статус религиозной, которая использует сатанинскую символику для продвижения секуляризма, социальной справедливости и эгалитаризма. Ее в 2013 году создали выпускники Гарварда.

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США Сатанинский храм Миссисипи

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