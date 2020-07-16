В конфликте на границе с Азербайджаном с 12 июля были ранены 20 армянских военных

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Минобороны Армении сообщает о ранении 20 армянских военнослужащих с начала обострения на армяно-азербайджанской границе 12 июля.

"Общее число раненых - 20. Десять из них через пару часов вернулись в строй, с остальным врачи работали немного дольше. Состояние одного раненого - тяжелое", - сказал представитель Минобороны Арцрун Ованнисян на брифинге в четверг.

Ранее сообщалось, что в конфликте между Арменией и Азербайджаном ранения получили 10 армянских военных, еще четверо, в том числе два офицера, были убиты. Погибшие посмертно были представлены к государственным наградам.

Начавшиеся 12 июля боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжались три дня в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалась спокойной.

По информации азербайджанской стороны, тогда погибли 11 азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о четырех погибших и десяти раненых.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. В частности, президент Армении Армен Саркисян ранее в среду назвал действия Азербайджана "откровенной попыткой военной агрессии".

Со своей стороны президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в среду, что для его страны не было смысла начинать военные действия на границе с Арменией.

Алиев представил следующую картину произошедшего: "12 июля вооруженные силы Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии в Товузском районе из артиллерии. В результате этого неожиданного удара погибли наши военные, есть раненые". Президент подчеркнул, что в связи с инцидентом он поручил вооруженным силам Азербайджана "нанести по врагу такой удар, чтобы он долгое время не мог о нем забыть".

15 июля в зоне напряженности на армяно-азербайджанской границе наблюдалось затишье.

16 июля утром в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном. Со своей стороны в Минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны дезинформацией и заявили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

В Ереване заявили о потерях со стороны азербайджанских военных. Это информацию в Баку также опровергли.