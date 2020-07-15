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Ильхам Алиев заявил, что Азербайджану нет смысла начинать военный конфликт с Арменией

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджану нет смысла начинать военный конфликт с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Фото: Reuters

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его стране не имело смысла инициировать военные действия на границе с Арменией.

На заседании кабинета министров, он сообщил, что в связи с произошедшим 12 июля военным столкновением поручил вооруженным силам Азербайджана "нанести по врагу такой удар, чтобы он долгое время не мог о нем забыть".

По словам азербайджанского президента, армянская сторона продолжила провокации в понедельник и во вторник. В результате чего Баку понес потери и начал вторую часть операции "Месть".

Ранее свою оценку ситуации дал и президент Армении Армен Саркисян. Он подчеркнул, что его страна в состоянии защитить себя и свои территории, готова дать отпор врагу.

Действия Азербайджана он назвал "откровенной попыткой военной агрессии, которая обречена на провал"

По словам президента, ситуация на границе находится под полным контролем Вооруженных сил Армении.

Новый виток старого конфликта

Начавшиеся 12 июля боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжались три дня в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалась спокойной.

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По информации азербайджанской стороны, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о четырех погибших и десяти раненых.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

В среду, 15 июня, ситуация на границе остается спокойной.

Азербайджан Ильхам Алиев Армения Армен Саркисян

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