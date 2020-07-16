В Баку заявили о возобновлении боевых действий на границе с Арменией

Сапер обезвреживает неразорвавшийся снаряд в селе Агдам на границе Армении и Азербайджана Фото: Reuters

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана заявило, что утром в четверг Армения возобновила боевые действия на товузском направлении на армяно-азербайджанской границе.

Речь идет об обстрелах из крупнокалиберного оружия и минометов сел Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района, в которых стоят подразделения ВС Азербайджана.

"Среди гражданского населения пострадавших нет. В настоящее время на этом направлении идут бои. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Ранее 16 июля пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила о попытке азербйджанских военных совершить диверсию и проникнуть на территорию Армении. "После ожесточенных боев противник, понеся потери, был отброшен", - написала она в фейсбуке. Также она сообщила об обстреле приграничных сел Айгепар и Мовсес из минометов и гаубиц Д-30.

Боестолкновения на границе Товузского района Азербайджана и Тавушского района Армении начались 12 июля и продолжались три дня. В Нагорном Карабахе ситуация оставалась спокойной.

В Баку заявили о гибели 11 азербайджанских военных, в Ереване сообщили о четырех погибших и десяти раненых. Вину за обстрелы и гибель людей стороны возлагают друг на друга. Российский МИД выразил готовность помочь сторонам достичь стабилизации обстановки.

В среду ситуация на границе оставалась спокойной, но вечером во вторник в Баку в нескольких районах прошли митинги в поддержку армии и с призывами объявить в Азербайджане мобилизацию.