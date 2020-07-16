Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Азербайджан может нанести с высокой точностью ракетный удар по Мецаморской АЭС в Армении, если Ереван решит обстрелять стратегические объекты Азербайджана, заявил глава пресс-службы азербайджанского Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы.

"Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией", - сказал Даргяхлы, комментируя угрозы армянской стороны нанести удар по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане. Заявление прозвучало на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе.

Столкновения на границе Армении и Азербайджана

Начавшиеся 12 июля боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжались три дня в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалась спокойной.

По информации азербайджанской стороны, погибли 11 азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о четырех погибших и, по обновленным данным, двадцати раненых.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. В частности, президент Армении Армен Саркисян назвал действия Азербайджана "откровенной попыткой военной агрессии".

Со своей стороны президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в минувшую среду, 15 июля, что его стране не имело смысла инициировать военные действия на границе с Арменией.

Алиев представил следующую картину произошедшего: "12 июля вооруженные силы Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии в Товузском районе из артиллерии. В результате этого неожиданного удара погибли наши военные, есть раненые". Президент подчеркнул, что в связи с инцидентом он поручил вооруженным силам Азербайджана "нанести по врагу такой удар, чтобы он долгое время не мог о нем забыть".

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

15 июля в зоне напряженности на армяно-азербайджанской границе наблюдалось затишье. 16 июля утром в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном.

Со своей стороны в Минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны дезинформацией и заявили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

В Ереване сообщили о потерях со стороны азербайджанских военных. Это информацию в Баку также опровергли.

Нагорно-карабахский конфликт

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.