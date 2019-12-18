"ЛУКОЙЛ" включился в борьбу с глобальным потеплением и пересмотрел долгосрочный прогноз отрасли

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - За три года, прошедшие с момента опубликования "ЛУКОЙЛом" основных тенденций развития мирового рынка нефти до 2030 года, волатильность и низкие цены остались в прошлом: сыграли свою роль договоренности России и ОПЕК о сокращении добычи и санкции против Ирана. Одновременно возник торговый конфликт между США и Китаем, а в Венесуэле разразился социально-экономический кризис.

Все эти моменты были учтены "ЛУКОЙЛом" в новом долгосрочном прогнозе отрасли до 2035 года, который представил вице-президент компании Леонид Федун. При этом стержнем нового анализа стала проблема изменения климата. И если в предыдущей версии прогноза "ЛУКОЙЛ" считал, что Парижское соглашение окажет наибольшее влияние на сектор генерации электроэнергии, в котором существенно сократится доля угля, то теперь климатическая повестка проходит красной нитью через все исследование.

Эволюция, равные возможности, климат

Прогноз, выпущенный "ЛУКОЙЛом" в конце 2016 года, основывался на двух основных сценариях: "Согласие" (базовый) и "Волатильность". Первый, который пока и реализовался, предполагал, что скоординированные действия участников рынка нефти в будущем позволят сгладить периодически возникающие дисбалансы спроса и предложения, а также сократить амплитуду нежелательных ценовых колебаний. В альтернативный вариант закладывалось постоянное возникновение дисбаланса спроса и предложения под действием как фундаментальных, так и финансовых факторов. Этот сценарий предполагал, что цены на нефть на протяжении 15 лет будут колебаться в широком диапазоне значений, периодически возвращаясь на равновесный уровень. Тогда "ЛУКОЙЛ" считал сценарий "Волатильность" более реалистичным.

Новый прогноз базируется уже на трех сценариях. Ключевыми предпосылками варианта "Эволюция" являются ограничение выбросов парниковых газов в рамках установленных национальных целей, поступательное изменение топливной структуры энергетического баланса и сохранение неравенства в энергообеспечении между развитыми и развивающимися странами. "Равные возможности" предполагают увеличение удельного потребления энергии в развивающихся странах до 3 т н. э. на человека к 2100 году, отказ от ограничений на выбросы парниковых газов в развивающихся странах, доминирование ископаемого топлива в мировом энергетическом балансе. Сценарий "Климат" подразумевает выполнение цели Парижского соглашения по удержанию роста глобальной температуры существенно ниже 2 градусов Цельсия к 2100 году, снижение неравенства в энергопотреблении, массовое распространение новых возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и технологий улавливания, утилизации и хранения углекислого газа.

Во всех трех сценариях ожидается рост потребления первичной энергии, который придется на развивающиеся страны, что обусловлено демографическими тенденциями и динамикой их экономического развития.

Спрос на нефть пока будет расти

По мнению "ЛУКОЙЛа", динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками. При существующей политике и действующих программах повышения топливной эффективности спрос на жидкие углеводороды продолжит расти до 2035 года.

По сравнению с предыдущей версией исследования прогноз спроса на жидкие углеводороды немного подрос, и если раньше он предполагался в диапазоне 100-108 млн баррелей в сутки, то теперь по сценарию "Эволюция" ожидается 100-110 млн б/с, в "Равных возможностях" - рост до 120 млн б/с к 2035 году. В то же время ужесточение экологического законодательства в ведущих экономиках способно привести к сокращению спроса на жидкие углеводороды. В сценарии "Климат" пик потребления нефти приходится на 2027 год. До этого времени спрос на нефть будет продолжать расти, главным образом из-за инерционности структуры мирового автопарка.

Рост сланца в США не вечен

За последние годы рост добычи нефти в США превзошел все самые смелые прогнозы, пишет "ЛУКОЙЛ" в своей работе. С начала 2016 года добыча нефти в стране выросла более чем на 3 млн б/с и достигла в начале 2019 года 12 млн б/с, обновив исторический рекорд 1970 года. Основным источником роста добычи в США продолжает оставаться сланцевая нефть.

В компании считают, что рост добычи нефти США будут постепенно замедляться в связи с технологическими ограничениями при разработке сланцевых формаций, а рост добычи сланцевой нефти практически прекратится к 2025 году, стабилизировавшись на отметке 10 млн б/с. Это, кстати, больше, чем в предыдущем прогнозе компании, когда "ЛУКОЙЛ" ожидал меньше 8 млн б/с к 2030 году.

Мы в ОПЕК+ надолго

Попытка ОПЕК отказаться от регулирования добычи нефти в 2014 году привела к повышению ценовой волатильности на рынке и значительно усилила риски для устойчивого развития нефтяной отрасли. Однако заключение соглашения ОПЕК+ изменило конфигурацию мирового рынка нефти, способствуя быстрой балансировке спроса и предложения, отмечает "ЛУКОЙЛ".

"Мы ожидаем, что ценовая волатильность на рынке нефти будет сохраняться и в будущем, однако действие соглашения ОПЕК+ будет способствовать снижению амплитуды ценовых колебаний", - рассчитывает компания. "Мы ожидаем, что Россия будет длительное время оставаться участником соглашения ОПЕК+, продолжая координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами", - говорится в обзоре.

По словам Федуна, ОПЕК+ будет оказывать доминирующее влияние на нефтяные цены до 2035 года. "В этих условиях говорить, что могут быть ценовые колебания, не приходится. Без воли ОПЕК+ ничего происходить не будет", - считает он.

"Для ОПЕК+ необходим диапазон $60-65, в перспективе он может увеличиваться до $85 за баррель", - отметил вице-президент. "Значительная волатильность возможна, только если монополия будет нарушать свои собственные договоренности", - подчеркнул он.

Неисчерпаемые возможности России

"ЛУКОЙЛ" существенно повысил прогноз добычи нефти в России и теперь считает, что в долгосрочной перспективе наша страна обладает потенциалом по увеличению производства до уровня выше 600 млн тонн в год уже в 2025 году, преимущественно за счет повышения коэффициента извлечения нефти (КИН) и разработки трудноизвлекаемых запасов. Ранее компания уже поднимала планку добычи в России к 2025 году - с 390 млн тонн до 530 млн тонн.

Компания пересмотрела свое отношение к сланцевой нефти в России - баженовской свите. Если раньше она достаточно консервативно оценивала перспективы добычи из сланцев в прогнозном периоде до 2030 года, то теперь в сценарии "Эволюция" промышленная добыча нетрадиционного сырья начнется в 2025 году с постепенным ростом до 35 млн т в 2035 году. Сценарий "Равные возможности", предполагающий повышенный спрос на углеводороды, допускает рост добычи нефти баженовской свиты до 77 млн тонн к 2035 году.

70-80-90

Равновесная цена нефти в период с 2025 по 2035 год в сценарии "Эволюция" будет находиться на уровне $70 за баррель. При такой цене спрос на нефть будет полностью удовлетворен за счет реализации новых нефтедобывающих проектов, считает компания. Кроме того, данный ценовой уровень является вполне комфортным для участников соглашения ОПЕК+. "Цена на нефть в диапазоне $60-80 за баррель покрывает бюджетные потребности большинства стран - участниц соглашения ОПЕК+, и они будут стремиться удерживать цену нефти в этом ценовом коридоре", - уверена компания.

В сценарии "Климат" цена опускается до $50 в силу более низкого, чем в варианте "Эволюция", спроса на новые проекты добычи. "В сценарии "Равные возможности" мы прогнозируем равновесную цену нефти на уровне $90/барр. в постоянных ценах", - указывает "ЛУКОЙЛ".

Три года назад Федун называл $80 за баррель ценой, которая устроит как производителей, так и потребителей, обеспечив устойчивое развитие рынка до 2030 года.

Еловое спасение

Основной вывод исследования "ЛУКОЙЛа" - решение проблемы глобального изменения климата становится основой энергетической политики во многих странах. "Перед человечеством стоит сложная задача - обеспечить свою потребность в энергии и одновременно сократить выбросы парниковых газов", - отмечает компания. При этом ожидаемые темпы распространения ВИЭ и электрификации транспорта недостаточны, чтобы переломить тенденцию к росту глобальной температуры. Для удержания роста глобальной температуры существенно ниже 2 градусов Цельсия помимо распространения ВИЭ, необходимо активно внедрять технологии по улавливанию, утилизации и хранению CO2, а также изменить подход к лесоразведению и землепользованию.

Именно лесоразведение Федун считает основным и самым действенным способом изменить ситуацию, так как леса являются естественными источниками поглощения выбросов углекислого газа. В среднем одно еловое дерево в стадии активного роста за год поглощает 1-2 т CO2 с 1 га. Для того чтобы убрать из атмосферы 1 млрд т углекислого газа, необходимо засадить такими деревьями площадь, равную 1-2 млрд га, что сопоставимо с площадью России. Однако существуют виды деревьев с более высокой поглощающей способностью: некоторые виды быстрорастущих деревьев способны связывать 25-27 т CO2 / га в год. В будущем возможно появление гибридных растений с повышенной способностью к поглощению углекислого газа, допускает компания.

Федун отмечает, что необходима государственная программа, компенсирующая вырубки. Кроме того, уже в 2020 году совет директоров компании планирует утвердить свою климатическую стратегию, целью которой является достижение к 2050 году нулевых карбоновых выбросов. Уже сейчас компания развивает солнечную генерацию, планирует проект по ветряной, да и новую версию своего прогноза "ЛУКОЙЛ" в бумажной версии не представил.